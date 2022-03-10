https://tr.sputniknews.com/20220310/chp-lideri-kilicdaroglu-diyarbakirda-kabahat-sizde-degil-bizde-1054597304.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da: Kabahat sizde değil, bizde

CHP lideri Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da: Kabahat sizde değil, bizde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, , "Ne ezilen ne ezen olacak, insanca hakça bir düzeni beraber getireceğiz" dedi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T12:54+0300

2022-03-10T12:54+0300

2022-03-10T13:54+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

diyarbakır

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, iki kez ertelenen Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdi. “Helalleşme buluşmaları” programı kapsamında dün akşam kente giden Kılıçdaroğlu, ilk ziyaretini HDP il binası önünde oturan ailelere yaptı. Basınla paylaşılan programda yer verilmeyen HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. CHP lideri, basınla paylaşılan programda yer almayan ziyaret için otele geçmeden önce Öğretmenevi’ne giderek, gündüz HDP il binasının önünde oturma eylemi yapan ailelerle görüştü.Kılıçdaroğlu, kadınlarla bir araya geldiKılıçdaroğlu, sabah saatlerinde eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi avukat Türkan Elçi, faili meçhul cinayet sonucu öldürülen Zübeyir Akkoç'un eşi Nebahat Akkoç, yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı'nın eşi Zeynep Mızraklı ve "çocuklar ölmesin" dediği için cezaevine giren öğretmen Ayşe Çelik’in de aralarında bulunduğu kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi.‘Bu toplumun kucaklaşmaya ihtiyacı var’Bugün de Diyarbakırlı esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, esnafın yaşadığı sorunları dinledi. Diyarbakırlı esnaf Kılıçdaroğlu’na ekonomiyi şikayet etti. Dolardaki artıştan şikayet eden esnaf ile sohbet eden Kılıçdaroğlu “Moralinizi bozmayın, her şeyi hep beraber düzelteceğiz. Memleketi huzura kavuşturacağız. Bu toplumun kucaklaşmaya ihtiyacı var, onu da hep beraber yapacağız” dedi.Dengbej Evi’nde Kürtçe dinletiArdından Diyarbakır Dengbej Evi’ne geçen Kılıçdaroğlu, burada Dengbejlerin Kürtçe söylediği şarkıları dinledi. Kılıçdaroğlu dinletinin ardından “Dengbej kültürünü yaşatanlara teşekkür ediyoruz. Çok zengin bir kültürün mirasçılarısınız. Bunu yaşatmak için verdiğiniz mücadele takdire değerdir. Tüm Dengbejlere selamlar saygılar” şeklinde konuştu.‘Uyuşturucu baronlarının arkasındaki siyasi güç hangisi?’Burada bir mahalle muhtarının mahallede artan hırsızlık ve uyuşturucu ile ilgili şikayetlerini dinleyen Kılıçdaroğlu “Biliyorum büyük sıkıntılar var, zaten o sıkıntıları yerinde görmek, çözmek için geldim. Uyuşturucu sorununa değindiniz, çok ağır bir sorun. Türkiye’nin her yerinde maalesef var. Bakın hiçbir uyuşturucu baronu hapiste değil. Ama bir laf etti diye yakalayıp hapse atıyorlar. Niye uyuşturucu baronları hapiste değil? Uyuşturucu baronlarının arkasındaki siyasi güç hangisi? Bunları da düşünün, bunları da sorgulayın. Biz de sorguluyoruz. Bu konu üzerinde de duruyoruz” dedi.‘Bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği mutlaka getireceğim’Kılıçdaroğlu ardından CHP'ye üye olan yurttaşlara rozet takılması için gerçekleştirilen törene geçti. CHP lideri tören salonunda Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısıyla karşılandı. CHP'ye üye olan 1300 kişi adına yeni üyelerden bir bölümüne rozet takan Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Yaşadığınız sıkıntıları biliyorum. Ama bu ülkeye barışı mutlaka getireceğim. Huzuru mutlaka getireceğim. Kardeşliği mutlaka getireceğim. Bedeli ne olursa olsun bu memleketin huzura, beraber yaşamaya, kucaklaşmaya ve helalleşmeye ihtiyacı var. Bunu yapacağım. Birlikte yapacağız. İşsizlik var, yoksulluk var. Hepsinin farkındayım. Bu ülke çok zengin bir ülke. Ama bu imkanlar doğru yerde kullanılmıyor.”Kılıçdaroğlu’ndan özeleştiri: Sofranızda oturmadık, Ankara'da oturduk güzel güzel laflar ettikKonuşmasında Diyarbakırlılara özeleştiri veren Kılıçdaroğlu “CHP bu bölgeye fazla gelmez onun farkındayım. CHP’nin Diyarbakır’da fazla oyu yok onun da farkındayım. Ama bunun kabahati Diyarbakırlılarda değil, bunun kabahati bizde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı, kahvenizi içmedik, sofranıza oturmadık. Ankara’da oturduk güzel güzel laflar ettik, ‘niye bize oy vermiyorlar’ dedik. Oy istiyorsan gideceksin, vatandaşın derdini dinleyeceksin, Sofrasına oturacaksın. Çayını içeceksin, derdini dinleyeceksin ondan sonra diyeceksin ki ben sizin dertlerinizi çözmeye talibim. Buraya geldim, sizin dertlerinize talibim. Dertlerinizi çözeceğim. Emin olun az kaldı. Geliyor gelmekte olan ve geleceğiz” şeklinde konuştu.‘Çatışmadan kaçınacağız’Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Çatışmadan kaçınacağız. Bütün bölge olarak hep beraber huzur içinde yaşayacağız. Ortadoğu'yu kast ediyorum. Bütün komşularımızla barış içinde huzur içinde yaşamak istiyorum. CHP'ye katılan siz değerli kardeşlerime de yürekten teşekkür ederim. Önemli bir adım atıyoruz bunun farkındayım. CHP halkın partisi olmak adına önemli adımlar atıyor. Ne ezilen ne ezen olacak, insanca hakça bir düzeni beraber getireceğiz. Yeni kadrolarla gençlerle kadınlarla yolumuza devam edeceğiz aydınlık parlak bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek üzere.”Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır’daki temasları sürüyor.

diyarbakır

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Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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kemal kılıçdaroğlu, diyarbakır