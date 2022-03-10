https://tr.sputniknews.com/20220310/cumhurbaskani-erdogan-tarim-ve-orman-bakani-kirisciyi-kabul-etti-1054599373.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi kabul etti. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T13:30+0300
2022-03-10T13:30+0300
2022-03-10T13:30+0300
politika
vahit kirişci
recep tayyip erdoğan
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Bekir Pakdemirli'nin yerine Tarım ve Orman Bakanlığına getirilen Kirişci, kabule ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Kirişci, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizleri kabul etti, kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tarım ve orman sektörümüze değer katmak, her alanda üreticimizin, çiftçimizin, vatandaşımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.4 Mart'ta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etmiş, yerine Vahit Kirişçi atanmıştı.
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vahit kirişci, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi kabul etti.
Bekir Pakdemirli'nin yerine Tarım ve Orman Bakanlığına getirilen Kirişci, kabule ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kirişci, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizleri kabul etti, kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tarım ve orman sektörümüze değer katmak, her alanda üreticimizin, çiftçimizin, vatandaşımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.
4 Mart'ta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etmiş, yerine Vahit Kirişçi atanmıştı.