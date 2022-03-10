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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi 45 dakika sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi 45 dakika sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 45 dakikalık görüşmesi sona erdi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T19:25+0300
2022-03-10T19:28+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme 18:20'de başladı, 19.05'te sona erdi.
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi 45 dakika sürdü

19:25 10.03.2022 (güncellendi: 19:28 10.03.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUERecep Tayyip Erdoğan- Joe Biden
Recep Tayyip Erdoğan- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 45 dakikalık görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşme 18:20'de başladı, 19.05'te sona erdi.
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