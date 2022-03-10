https://tr.sputniknews.com/20220310/cumhurbaskani-erdoganin-abd-baskani-biden-ile-gorusmesi-45-dakika-surdu-1054615034.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi 45 dakika sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi 45 dakika sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 45 dakikalık görüşmesi sona erdi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T19:25+0300
2022-03-10T19:25+0300
2022-03-10T19:28+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme 18:20'de başladı, 19.05'te sona erdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi 45 dakika sürdü
19:25 10.03.2022 (güncellendi: 19:28 10.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 45 dakikalık görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşme 18:20'de başladı, 19.05'te sona erdi.