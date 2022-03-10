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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temennimiz barışın sağlanması, çabamız sürecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temennimiz barışın sağlanması, çabamız sürecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna krizine ilişkin üçlü zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "Temennimiz barışın sağlanması, çabamız sürecek" dedi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T13:19+0300
2022-03-10T13:19+0300
2022-03-10T13:34+0300
ukrayna krizi
mevlüt çavuşoğlu
rusya
ukrayna
türkiye
antalya
görüşme
zirve
sergey lavrov
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.3 ülkenin dışişleri bakanları, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Temennimiz barışın sağlanması, çabamız sürecek" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220310/lavrov-bugunku-gorusmemiz-sonucunda--muzakerenin-yerini-alacak-hicbir-seyin-olmadigi-anlasildi-1054597523.html
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mevlüt çavuşoğlu, rusya, ukrayna, türkiye, antalya, görüşme, zirve, sergey lavrov, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temennimiz barışın sağlanması, çabamız sürecek
13:19 10.03.2022 (güncellendi: 13:34 10.03.2022) Abone ol
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna krizine ilişkin üçlü zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "Temennimiz barışın sağlanması, çabamız sürecek" dedi.
Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.
3 ülkenin dışişleri bakanları, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Temennimiz barışın sağlanması, çabamız sürecek" ifadesini kullandı.