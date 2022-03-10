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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220310/disisleri-bakani-cavusoglu-temennimiz-barisin-saglanmasi-cabamiz-surecek-1054598678.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temennimiz barışın sağlanması, çabamız sürecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temennimiz barışın sağlanması, çabamız sürecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna krizine ilişkin üçlü zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "Temennimiz barışın sağlanması, çabamız sürecek" dedi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T13:19+0300
2022-03-10T13:34+0300
ukrayna krizi
mevlüt çavuşoğlu
rusya
ukrayna
türkiye
antalya
görüşme
zirve
sergey lavrov
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.3 ülkenin dışişleri bakanları, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Temennimiz barışın sağlanması, çabamız sürecek" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220310/lavrov-bugunku-gorusmemiz-sonucunda--muzakerenin-yerini-alacak-hicbir-seyin-olmadigi-anlasildi-1054597523.html
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mevlüt çavuşoğlu, rusya, ukrayna, türkiye, antalya, görüşme, zirve, sergey lavrov, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temennimiz barışın sağlanması, çabamız sürecek

13:19 10.03.2022 (güncellendi: 13:34 10.03.2022)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Antalya Diplomasi Forumu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Antalya Diplomasi Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna krizine ilişkin üçlü zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "Temennimiz barışın sağlanması, çabamız sürecek" dedi.
Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.
3 ülkenin dışişleri bakanları, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Temennimiz barışın sağlanması, çabamız sürecek" ifadesini kullandı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
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Lavrov: Bir daha asla Batılı ortaklarımıza bağımlı olmayacağız
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