https://tr.sputniknews.com/20220310/diyarbakirda-kiz-kacirma-kavgasi-6-kisi-yaralandi-yakilmaya-calisilan-evdeki-10-kisi-kurtarildi-1054588598.html

Diyarbakır'da 'Kız kaçırma' kavgası: 6 kişi yaralandı, yakılmaya çalışılan evdeki 10 kişi kurtarıldı

Diyarbakır'da 'Kız kaçırma' kavgası: 6 kişi yaralandı, yakılmaya çalışılan evdeki 10 kişi kurtarıldı

Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralanırken, olayın ardından taraflardan bir grup, karşı tarafın evini basıp, ateşe... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T09:32+0300

2022-03-10T09:32+0300

2022-03-10T09:32+0300

türkiye

kız

kız çocuğu

evlilik

akraba

aile

kavga

diyarbakır

yenişehir

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Diyarbakır Yenişehir'de sabah saatlerinde, akraba olan Siyahlı ve Sancar aileleri arasında 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.Akşam saatlerinde ailelerinin diğer yakınlarının da mahalleye gelmesi üzerine iki grup arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı. Olayın ardından taraflardan bir grup, karşı tarafın evini basarak camlarını kırıp, eşyaları dağıtarak, evi ateşe vermeye kalktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yunus timleri, çevik kuvvet ve acil müdahale biriminin de aralarında bulunduğu polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.Ateşe verilmek istenen evde mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi ise güvenlik koridoru oluşturulup çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek tahliye edildi.Kavgada yaralanan 6 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polisin iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede aldığı güvenlik önlemi devam ediyor.

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kız, kız çocuğu, evlilik, akraba, aile, kavga, diyarbakır, yenişehir