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https://tr.sputniknews.com/20220310/diyarbakirda-kiz-kacirma-kavgasi-6-kisi-yaralandi-yakilmaya-calisilan-evdeki-10-kisi-kurtarildi-1054588598.html
Diyarbakır'da 'Kız kaçırma' kavgası: 6 kişi yaralandı, yakılmaya çalışılan evdeki 10 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da 'Kız kaçırma' kavgası: 6 kişi yaralandı, yakılmaya çalışılan evdeki 10 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralanırken, olayın ardından taraflardan bir grup, karşı tarafın evini basıp, ateşe... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T09:32+0300
2022-03-10T09:32+0300
türkiye
kız
kız çocuğu
evlilik
akraba
aile
kavga
diyarbakır
yenişehir
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Diyarbakır Yenişehir'de sabah saatlerinde, akraba olan Siyahlı ve Sancar aileleri arasında 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.Akşam saatlerinde ailelerinin diğer yakınlarının da mahalleye gelmesi üzerine iki grup arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı. Olayın ardından taraflardan bir grup, karşı tarafın evini basarak camlarını kırıp, eşyaları dağıtarak, evi ateşe vermeye kalktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yunus timleri, çevik kuvvet ve acil müdahale biriminin de aralarında bulunduğu polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.Ateşe verilmek istenen evde mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi ise güvenlik koridoru oluşturulup çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek tahliye edildi.Kavgada yaralanan 6 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polisin iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede aldığı güvenlik önlemi devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211007/cocuk-yastaki-kiza-cinsel-istismarda-bulunup-kacirmaya-calisti-1049608291.html
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kız, kız çocuğu, evlilik, akraba, aile, kavga, diyarbakır, yenişehir

Diyarbakır'da 'Kız kaçırma' kavgası: 6 kişi yaralandı, yakılmaya çalışılan evdeki 10 kişi kurtarıldı

09:32 10.03.2022
© DHA'Kız kaçırma' kavgası: 6 kişi yaralandı, yakılmaya çalışılan evdeki 10 kişi kurtarıldı
'Kız kaçırma' kavgası: 6 kişi yaralandı, yakılmaya çalışılan evdeki 10 kişi kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© DHA
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Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralanırken, olayın ardından taraflardan bir grup, karşı tarafın evini basıp, ateşe vermeye kalktı. Evde mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi, polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridoruyla çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek tahliye edildi.
Diyarbakır Yenişehir'de sabah saatlerinde, akraba olan Siyahlı ve Sancar aileleri arasında 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.
Akşam saatlerinde ailelerinin diğer yakınlarının da mahalleye gelmesi üzerine iki grup arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı. Olayın ardından taraflardan bir grup, karşı tarafın evini basarak camlarını kırıp, eşyaları dağıtarak, evi ateşe vermeye kalktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yunus timleri, çevik kuvvet ve acil müdahale biriminin de aralarında bulunduğu polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.
Ateşe verilmek istenen evde mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi ise güvenlik koridoru oluşturulup çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek tahliye edildi.
Kavgada yaralanan 6 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polisin iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede aldığı güvenlik önlemi devam ediyor.
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