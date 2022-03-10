https://tr.sputniknews.com/20220310/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054588032.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.67 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.29 liradan başladı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T09:12+0300
2022-03-10T09:12+0300
2022-03-10T09:12+0300
ekonomi
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dolar/tl
euro
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yarım gram altın
gram altın
çeyrek altın
ekonomi
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Dolar güne 14.67 seviyelerinde başladı. Euro ise 16.29 lirada civarında seyrediyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının onsu 1.977 dolardan işlem görüyor.ABD'nin yeni Rusya petrol kararıyla sert yükselen altın fiyatları salı günü 2.070 dolarla Ağustos 2020'den beri en yüksek seviyeyi görmüştü.Gram altın, 931 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.523 liradan, Cumhuriyet altını da 6.075 liradan satılıyor.'Yukarı adım' kuralı bugün de geçerliBorsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 24 Şubat'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.Söz konusu paylara yönelik 24 Şubat-9 Mart döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220309/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054552291.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın, ekonomi
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 14.67 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.29 liradan başladı.
Dolar güne 14.67 seviyelerinde başladı. Euro ise 16.29 lirada civarında seyrediyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının onsu 1.977 dolardan işlem görüyor.
ABD'nin yeni Rusya petrol kararıyla sert yükselen altın fiyatları salı günü 2.070 dolarla Ağustos 2020'den beri en yüksek seviyeyi görmüştü.
Gram altın, 931 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.523 liradan, Cumhuriyet altını da 6.075 liradan satılıyor.
'Yukarı adım' kuralı bugün de geçerli
Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 24 Şubat'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.
Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.
Söz konusu paylara yönelik 24 Şubat-9 Mart döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."