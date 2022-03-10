CANLI | Rusya: ABD, Ukrayna’da askeri-biyolojik program yürütüldüğünü dolaylı olarak doğruladı

Rusya hükümeti, ulaştırma sektörünün desteklenmesine ilişkin yasa taslağını Duma’nın onayına sundu

Rusya Bakanlar Kurulu, ulaştırma sektörünün desteklenmesine ilişkin yasa taslağını Duma’nın onayına sundu. Önerilen önlemler, Batı ülkelerinden yaptırım baskısı ile karşı karşıya kalan sivil havacılık, deniz ve iç nehir taşımacılığının yanı sıra demiryolu ve karayolu taşımacılığını kapsıyor.

Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamada, “Belge, Rus şirketleri tarafından leasing usulü ile kiralanan yabancı uçakların haklarının tescil edilmesini ve Rus uçuşa elverişlilik sertifikalarının verilmesini mümkün kılan kurallar içeriyor. Bu önlem, Rus havayolu şirketlerinin yabancı uçak filosunu elinde tutmasına ve iç hatlarda kullanılmasına imkan sağlayacak” ifadelerine yer verildi.

Rusya, yabancı gemilerin Rus limanlarına girişini kısıtlayabilecek

Önerilen belge ile Rusya Hükümeti ayrıca dost olmayan ülkelerden gelen yabancı gemilerin iç limanlara ve su yollarını girişini kısıtlayabilecek.

Açıklamada, “Hükümet, dost olmayan ülkeler listesinden yabancı gemilerin Rus limanlarına ve iç su yollarına girişini kısıtlama hakkına sahip olacak” denildi.