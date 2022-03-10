CANLI | Rusya: ABD, Ukrayna’da askeri-biyolojik program yürütüldüğünü dolaylı olarak doğruladı

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, elde edilen belgeler Ukrayna’da biyolojik araştırmalar gerçekleştirildiğini ve ABD Savunma Bakanlığı’nın bu çalışmaları finanse ettiğini doğruluyor.
Rusya Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Komutanı İgor Kirillov, “Pentagon, tehlikeli bulaşıcı hastalıkları yayabilen vektör böceklerle de ilgileniyor. Ulaşılan belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yarasa ektoparazitleri, pire ve kenelerle dolu 140'tan fazla koruyucu kabın Harkov’daki biyolojik laboratuvardan yurtdışına transfer edildiğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.
Kirillov, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland açıklamalarıyla dolaylı olarak Pentagon tarafından Ukrayna’daki askeri-biyolojik programın uygulandığını doğruladı.
- ABD’nin göçmen kuşlar aracılığıyla enfeksiyon taşınmasına yönelik projesi, en pervasız projelerden biri, durumun gidişatını kontrol etmeye olanak vermiyor.
- ABD ve müttefiklerinin en önemli amaçlarından biri, özellikle de Slavlar olmak üzere çeşitli etnik grupları seçici olarak etkileyecek biyoajanlar elde etmek.
- Elimizdeki belgelerden biri, yüksek tehlikeli tüm ciddi çalışmaların ABD'den uzmanların doğrudan gözetimi altında yapıldığını doğruluyor. Ukrayna’daki Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü ve hantavirüslerini incelenmesine yönelik Up-8 projesi hakkındaki, üzerinde analizlerin yapıldığı belgeler bunun kanıtı niteliğinde.
- Bu belgeler Pentagon’un Ukrayna’daki biyoloji laboratuvarlarında Ukraynalı biyologların çalıştığı iddialarını yalanlıyor.
- Tamamlanan şarbon ve Afrika domuz vebası patojelerini araştırmaya yönelik tamamlanmış UP-2, Up-9, UP-01 biyolojik projelerinin aslında devam ettiğine dair kanıtlar bulundu.
- İçerisinde kan serumu örneklerinin yer aldığı 350 cryo konteyner, Ukrayna Sağlık Bakanlığı’na bağlı halk sağlığı merkezinden Avustralya’daki Doherty Enstitüsü'nün bulaşıcı hastalıklar laboratuvarına götürüldü.
- Elimizdeki bilgilere göre, ABD Kiev, Harkov ve Odessa’daki laboratuvarlarındaki belgelerin, biyomateryaller ve ekipmanların büyük kısmını – veri tabanları da dahil - Lviv’e taşıdı.