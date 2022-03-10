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CANLI | Rusya: ABD, Ukrayna’da askeri-biyolojik program yürütüldüğünü dolaylı olarak doğruladı
CANLI | Rusya: ABD, Ukrayna’da askeri-biyolojik program yürütüldüğünü dolaylı olarak doğruladı
İhracatı geçici olarak yasaklanan ürünleri belirleyen Rusya, yolcu uçakları için Türkiye’den yedek parça satın almayı değerlendirecek. Mariupol’de hastane... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
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Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya: ABD, Ukrayna’da askeri-biyolojik program yürütüldüğünü dolaylı olarak doğruladı

06:17 10.03.2022 (güncellendi: 16:26 10.03.2022)
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İhracatı geçici olarak yasaklanan ürünleri belirleyen Rusya, yolcu uçakları için Türkiye’den yedek parça satın almayı değerlendirecek. Mariupol’de hastane bombalandığı iddiaları yalanlandı. Chelsae'nin sahibi Abramoviç yaptırım listesinde. Rusya "ABD, Ukrayna’da askeri-biyolojik program yürütüldüğünü dolaylı olarak doğruladı" açıklaması yaptı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirdi.
Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarının sonuç vermesiyle düzenlenecek toplantı ile öncelikle çatışmaların durması ve iki ülke arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amaçlanıyor.
Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy OHAL sırasında tüm vatandaşların silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı. Pentagon ABD'nin şu anda Ukrayna'ya savaş uçağı takviyesi yapılmasını desteklemediğini açıkladı. Avrupa Birliği (AB), Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları genişleterek 9 şirketin yöneticilerini ‘kara listeye’ dahil etti. Rusya, Kiev'in Donbass'a saldırı planlarını içeren belgeler paylaştı.
Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
Ukrayna krizi
Zelenskiy, OHAL sırasında tüm vatandaşların silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı
Dün, 17:11
Ayrıntılar Sputnik'in canlı anlatımında:
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16:33 10.03.2022
Sergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
Ukrayna krizi
Lavrov’dan Çavuşoğlu'na: NATO’nun genişlemesi emsalsiz bir gerilim yarattı, yanıt vermek gerekliydi
16:33
16:30 10.03.2022
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Kentte 2 milyondan az kişi kaldı, nüfusun yarısı kenti terk etti
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Kiev sakinlerinin yarısının kenti terk ettiğini ve kentte 2 milyondan az kişi kaldığını söyledi.
Yerel medyanın haberine göre Kliçko, “Son verilere göre, her iki Kiev sakininden biri Kiev’i terk etti. Halihazırda burada 2 milyondan az kişi kalıyor. Yine de Kiev şimdi bir kaleye dönüştü. Her bir sokak, her bir bina, her bir kontrol noktası güçlendiriliyor” dedi.
Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko’nun kardeşi Vladimir Kliçko, ailelerini kentten çıkaran erkeklerin Kiev’e geri dönmeye devam ettiğini kaydetti.
16:18 10.03.2022
Rusya hükümeti, ulaştırma sektörünün desteklenmesine ilişkin yasa taslağını Duma’nın onayına sundu
Rusya Bakanlar Kurulu, ulaştırma sektörünün desteklenmesine ilişkin yasa taslağını Duma’nın onayına sundu. Önerilen önlemler, Batı ülkelerinden yaptırım baskısı ile karşı karşıya kalan sivil havacılık, deniz ve iç nehir taşımacılığının yanı sıra demiryolu ve karayolu taşımacılığını kapsıyor.
Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamada, “Belge, Rus şirketleri tarafından leasing usulü ile kiralanan yabancı uçakların haklarının tescil edilmesini ve Rus uçuşa elverişlilik sertifikalarının verilmesini mümkün kılan kurallar içeriyor. Bu önlem, Rus havayolu şirketlerinin yabancı uçak filosunu elinde tutmasına ve iç hatlarda kullanılmasına imkan sağlayacak” ifadelerine yer verildi.
Rusya, yabancı gemilerin Rus limanlarına girişini kısıtlayabilecek
Önerilen belge ile Rusya Hükümeti ayrıca dost olmayan ülkelerden gelen yabancı gemilerin iç limanlara ve su yollarını girişini kısıtlayabilecek.
Açıklamada, “Hükümet, dost olmayan ülkeler listesinden yabancı gemilerin Rus limanlarına ve iç su yollarına girişini kısıtlama hakkına sahip olacak” denildi.
16:09 10.03.2022
Rusya: Nuland, Ukrayna’da askeri-biyolojik program yürütüldüğünü dolaylı olarak doğruladı
Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, elde edilen belgeler Ukrayna’da biyolojik araştırmalar gerçekleştirildiğini ve ABD Savunma Bakanlığı’nın bu çalışmaları finanse ettiğini doğruluyor.
Rusya Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Komutanı İgor Kirillov, “Pentagon, tehlikeli bulaşıcı hastalıkları yayabilen vektör böceklerle de ilgileniyor. Ulaşılan belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yarasa ektoparazitleri, pire ve kenelerle dolu 140'tan fazla koruyucu kabın Harkov’daki biyolojik laboratuvardan yurtdışına transfer edildiğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.
Kirillov, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland açıklamalarıyla dolaylı olarak Pentagon tarafından Ukrayna’daki askeri-biyolojik programın uygulandığını doğruladı.
- ABD’nin göçmen kuşlar aracılığıyla enfeksiyon taşınmasına yönelik projesi, en pervasız projelerden biri, durumun gidişatını kontrol etmeye olanak vermiyor.
- ABD ve müttefiklerinin en önemli amaçlarından biri, özellikle de Slavlar olmak üzere çeşitli etnik grupları seçici olarak etkileyecek biyoajanlar elde etmek.
- Elimizdeki belgelerden biri, yüksek tehlikeli tüm ciddi çalışmaların ABD'den uzmanların doğrudan gözetimi altında yapıldığını doğruluyor. Ukrayna’daki Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü ve hantavirüslerini incelenmesine yönelik Up-8 projesi hakkındaki, üzerinde analizlerin yapıldığı belgeler bunun kanıtı niteliğinde.
- Bu belgeler Pentagon’un Ukrayna’daki biyoloji laboratuvarlarında Ukraynalı biyologların çalıştığı iddialarını yalanlıyor.
- Tamamlanan şarbon ve Afrika domuz vebası patojelerini araştırmaya yönelik tamamlanmış UP-2, Up-9, UP-01 biyolojik projelerinin aslında devam ettiğine dair kanıtlar bulundu.
- İçerisinde kan serumu örneklerinin yer aldığı 350 cryo konteyner, Ukrayna Sağlık Bakanlığı’na bağlı halk sağlığı merkezinden Avustralya’daki Doherty Enstitüsü'nün bulaşıcı hastalıklar laboratuvarına götürüldü.
- Elimizdeki bilgilere göre, ABD Kiev, Harkov ve Odessa’daki laboratuvarlarındaki belgelerin, biyomateryaller ve ekipmanların büyük kısmını – veri tabanları da dahil - Lviv’e taşıdı.
15:58 10.03.2022
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Ukrayna'da kimyasal silahların kullanılması ihtimali konusunda endişeliyiz
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, CNN televizyonuna verdiği demeçte, Londra'nın Ukrayna'da 'kimyasal silahların kullanılması ihtimali konusunda endişe içinde olduğunu' söyleyerek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunları kullanması büyük bir hata olur" dedi.
15:29 10.03.2022
Kremlin: Ukrayna’da askerlerimize ateş açan herkese, karşı ateş açılacaktır
Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’da her vatandaşın silah kullanabilmesine izin veren yasaya ilişkinse, bu durumda ülkede operasyon gerçekleştiren Rusya askerlerinin de karşı ateş açma haklarının bulunacağı uyarısını yaptı.
Ukrayna’da sıkıyönetim süresince her vatandaşın silah kullanabilmesine izin veren bir yasa çıkarılmış olmasının sorulması üstüne, Peskov şunları söyledi: “Normal olarak, silahlı direniş gösteren herkes (birer hedef olacaktır.) Hatırlarsanız, Devlet Başkanı Putin daha en başından herkese silah bırakma çağrısı yapmış, bunun, kimsenin kimseye ateş açmayacağının garantisi olacağını söylemişti.”
Kremlin Sözcüsü, “Fakat radikal milliyetçi gruplar ve Bandera’cı taburların ortaya koyduğu silahlı direnç, karşı ateş açılmasını gerektiriyor. Bu nedenle, elinde silah tutan biri askerlerimize saldırırlar, tabii ki de birer hedef olacaklar” diye ekledi.
15:28 10.03.2022
Zelenskiy, Ukrayna’daki Rus mülklerine el konulmasına ilişkin yasayı imzaladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin parlamentosu olan Yüksek Rada’nın onayladığı, Ukrayna’daki Rus mülklerine el konulmasına ilişkin yasayı imzaladı.
15:27 10.03.2022
Rusya hükümeti, dost olmayan ülkelere ahşap ürünlerinin ihracatını sınırladı
Rusya Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun dost olmayan ülkelere bazı ahşap ürünlerinin ihracatını geçici olarak sınırladığı ifade edildi.
Açıklamada, “Rusya'dan bazı ahşap ürünlerinin ihracatı geçici olarak kısıtlandı. Söz konusu ürünlerin ihracatının, onaylanan listeye göre düşmanca eylemlerde bulunan devletlere yapılması yasaklandı. Bu karar da yılsonuna kadar yürürlükte olacak” denildi.
15:25 10.03.2022
Johnson'ın sözcüsü: Chelsea kulübünün satılmasına kapımız açık
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, Rus iş insanı Roman Abramoviç'e yaptırım uygulanması sonrasında Chelsea kulübünün satılmasına kapılarının açık olduğunu, şimdilik lisans prosedürlerinin yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.
15:24 10.03.2022
15:19 10.03.2022
ABD Başkan Yardımcısı Harris: Polonya'ya Patriot savunma sistemleri teslim ettik
ABD Başkanı Yardımcısı Kamala Harris, Varşova'ya yaptığı ziyarette Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.
Harris, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da tasavvur edilemez düzeyde vahşete tanık olduk. Birlikte Ukrayna'yı desteklemek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını kaydeden ABD Başkan Yardımcısı, "NATO topraklarının her karışını savunmak üzere hazırlık yaptık" dedi.
Harris, ayrıca Varşova'ya Patriot hava savunma sistemleri teslim ettiklerini anımsattı.
15:16 10.03.2022
Rusya hükümeti, ihracatı geçici olarak yasaklanan ürünlerin listesini belirledi
Rusya Bakanlar Kurulu, daha önce yurtdışından Rusya'ya ithal edilen ve ülkeden ihraç edilmesi geçici olarak yasaklanan mal ve teçhizatın listesini belirledi, karar 2022'nin sonuna kadar geçerli olacak.
Rusya Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamada, “Listede teknolojik, telekomünikasyon, tıbbi ekipmanlar, trafik araçları, tarım makineleri, elektrikli cihazlar, ayrıca vagonlar ve lokomotifler, konteynerler, türbinler, metal ve taş işleme tezgahları, monitörler, projektörler, konsol ve paneller dahil olmak üzere toplam 200'den fazla ürün yer alıyor. Bu önlem, Rusya pazarında istikrarı sağlamak için gerekli” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu ürünlerin Avrasya Ekonomik Birliği’nin üye ülkeleri, Abhazya ve Güney Osetya dışında tüm yabancı ülkelerle ihracatının geçici olarak sınırlandırıldığına dikkat çekilen açıklamada, ihracatın yapılabileceği ülkeler için ayrı bir hükümet kararnamesi ile onaylanan ihracat izin prosedürü uygulanacağı kaydedildi.
Buna göre Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine, Abhazya ve Güney Osetya'ya mal ihracatı izinleri Rusya Tarım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sayısal Kalkınma, Telekomünikasyon ve Kitle İletişim Bakanlığı ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilecek.
15:08 10.03.2022
Abhazya, Lugansk Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerini başlattı
Abhazya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Abhazya Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti, 10 Mart 2022’de nota alışverişi yoluyla diplomatik ilişkiler tesis etmiştir. Şu anda dostluk ve işbirliğine dair anlaşma taslağı hazırlanıyor” ifadeleri kullanıldı.
15:07 10.03.2022
Rusya: Yolcu uçaklarımız için Türkiye’den yedek parça satın almayı değerlendireceğiz
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Türkiye’nin de aralarında olduğu ülkelerden uçak yedek parçaları satın almak için görüşmeler yapacaklarını duyurdu.
Rosaviatsiya’nın uçakların bakımından sorumlu yetkilisi Valeriy Kudinov, katıldığı konferansta yaptığı açıklamada, “Havayolu şirketlerinin gereksinimleri olan yedek parçaları nerelerden alabileceklerini kendilerinin belirlemelerine ilişkin talimat verdik” dedi.
“Bildiğim kadarıyla yedek parçalar için Çin’e başvurdular ancak Çinliler reddetti” diye konuşan Kudinov, “Başka ülkeler üstünden olasılıkları araştıracağız. Partnerlerimiz üstünden, sözgelimi Türk ya da Hindistanlı partnerlerimiz üstünden bu olasılığı değerlendirebiliriz. Her şirket kendi anlaşmasını yapacak. Rosaviatsiya da bu yedek parçaların yasallaştırılmasına yardım edecek” ifadelerini kullandı.
Açıklama, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya’ya yolcu uçağı ve yedek parça tedarikini yasaklamasını izledi. AB ülkeleri, Rusya’nın elindeki uçaklar için bakım ve sigorta hizmeti de vermeyecek. Rusya’daki yolcu uçaklarının çoğu Boeing ya da Airbus, yani yabancı üretim uçaklar. Bu nedenle Rusya’nın söz konusu uçaklar için gerekli olan yedek parçaları da dışarıdan alması gerekiyor.
15:04 10.03.2022
Çin: AB ülkeleri, Avrupa'da etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mekanizması oluşturmak için Rusya ile kapsamlı diyalog geliştirmeli
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmede bulunarak, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Avrupa özelinde etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mekanizması oluşturabilmek için Rusya ile kapsamlı bir diyaloğa girmesi gerektiğini belirtti.
Vang, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde, "(Ukrayna'da) Bir an evvel ateşkes ilan edildiğini görmek istiyoruz ve tüm uluslararası toplumun da umudu bu yönde" dedi.
14:54 10.03.2022
Litvanya, Javelin füzeleri almak için ABD ile anlaşma imzaladı
14:51 10.03.2022
Letonya Başbakanı Karins: Ukrayna, AB'ye aday ülke statüsü almalı
Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) aday üy statüsü alması gerektiğini savundu.
AB'nin 'askeri anlamda güçlendirilmesi' gerektiğini belirten Karins, "Rusya'nın enerji sektörüne dönük yaptırımlara ciddiyetle bakılması gerekiyor" dedi.
Karins, "Ukrayna'nın AB ailesine katılmasını istediğimize dair işaret vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
14:37 10.03.2022
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Mariupol’deki insani koridor hala çalışmıyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Eduard Basurin, Mariupol’deki insani koridorun hala çalışmaya başlamadığını söyledi.
Basurin dünden beri kentten ikisi çocuk 28 kişinin ayrıldığını kaydetti.
14:34 10.03.2022
Lukaşenko, yarın Moskova'da Putin ile bir araya gelmeyi planlıyor
Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yarın gerçekleştireceği Moskova ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek Batı’nın yaptırımları altında ikili işbirliğini, ayrıca bölgedeki ve Ukrayna’daki durumu görüşmeyi planladığı bildirildi.
Açıklamada, “Belarus Devlet Başkanı yarın Rusya Federasyonu’na çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Moskova’da 11 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapılacak” ifadelerine yer verildi.
‘Liderlerin yaptırım baskısı koşullarında ikili ilişkilerin güncel konularını, birlik içindeki işbirliğinin geliştirilmesini, ekonomik etkileşimi ele alacakları’ kaydedilen açıklamada, “Bölgedeki ve Ukrayna’daki durum da gündem konularının arasında” ifadeleri kullanıldı.
14:30 10.03.2022
Rusya lideri Putin, Scholz ve Macron ile telefonda görüştü
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşme sırasında Ukrayna’daki gelişmelerin ele alındığını belirtti.
Görüşmeyi basın mensuplarına değerlendiren Peskov, “Ukrayna konusunu tartışmayı devam ettiler” ifadelerini kullandı.
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