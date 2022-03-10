https://tr.sputniknews.com/20220310/eski-kocasini-olduren-kadin-ve-arkadasi-tutuklandi-1054590881.html
Eski kocasını öldüren kadın ve arkadaşı tutuklandı
Eski kocasını öldüren kadın ve arkadaşı tutuklandı
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan şahsın, eski karısı ve yanındaki arkadaşı tasarlayarak adam öldürmekten tutuklandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T10:31+0300
2022-03-10T10:31+0300
2022-03-10T10:31+0300
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konyaaltı
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kadın
erkek
ceset
gözaltı
ölüm
cinayet
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8 Mart Salı akşamı saat 21.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Geyikbayırı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yol kenarında bir kişinin kanlar içinde, çıplak ve hareketsiz şekilde olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri 52 yaşındaki Selahattin Erbaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Vücudunda darp ve yara izleri bulunan Erbaş'ın kan kaybından ölmüş olabileceği değerlendiriliyor. Çevrede geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri, olay yerine yakın bir evde kan izlerine ulaştı. Evde bulunan Erbaş'ın 45 yaşındaki eski eşi Ç.Y. ile 41 yaşındaki U.P. gözaltına alındı.Savcılık ve jandarma olay yerinin incelemesinin ardından Selahattin Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Gözaltına alınan şüpheliler Ç.Y. ve U.P. dün çıkarıldığı nöbetçi Sulh ceza hakimliği tarafından tasarlayarak adam öldürmek suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220108/istanbul-buyukcekmece-e-5te-ciplak-sekilde-kosan-bir-kisi-goruntulendi-1052532832.html
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konyaaltı, antalya, kadın, erkek, ceset, gözaltı, ölüm, cinayet
Eski kocasını öldüren kadın ve arkadaşı tutuklandı
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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan şahsın, eski karısı ve yanındaki arkadaşı tasarlayarak adam öldürmekten tutuklandı.
8 Mart Salı akşamı saat 21.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Geyikbayırı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yol kenarında bir kişinin kanlar içinde, çıplak ve hareketsiz şekilde olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri 52 yaşındaki Selahattin Erbaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Vücudunda darp ve yara izleri bulunan Erbaş'ın kan kaybından ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.
Çevrede geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri, olay yerine yakın bir evde kan izlerine ulaştı. Evde bulunan Erbaş'ın 45 yaşındaki eski eşi Ç.Y. ile 41 yaşındaki U.P. gözaltına alındı.
Savcılık ve jandarma olay yerinin incelemesinin ardından Selahattin Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler Ç.Y. ve U.P. dün çıkarıldığı nöbetçi Sulh ceza hakimliği tarafından tasarlayarak adam öldürmek suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.