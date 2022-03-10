https://tr.sputniknews.com/20220310/filipinlere-ihrac-edilen-6-atak-helikopterinden-2sinin-teslimati-yapildi-1054605367.html

Filipinler'e ihraç edilen 6 Atak helikopterinden 2'sinin teslimatı yapıldı

Filipinler'e ihraç edilen 6 Atak helikopterinden 2'sinin teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Başkanlık ile Filipinler Savunma Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında ihraç edilen 6 Atak... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T15:17+0300

2022-03-10T15:17+0300

2022-03-10T15:17+0300

savunma

türkiye

filipinler

atak

t129 atak

atak helikopterleri

satış

ihracat

ismail demir

açıklama

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Filipinler Savunma Bakanlığı arasında Devletten Devlete (G2G) Uluslararası Anlaşması imzalandığını anımsatarak, "Anlaşma kapsamında ihraç edilen 6 Atak helikopterinden ilk 2’si sıcak dostluk ilişkilerinde sürekli yeni adımlar attığımız Filipinler'e teslim edildi" ifadesini kullandı.Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinden (TUSAŞ) yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl imzalanan anlaşma çerçevesinde T129 Atak helikopteri ihracatında ilk teslimatın 9 Mart'ta gerçekleştirildiği belirtilerek, teslimatta T129 Atak helikopterinin yanı sıra yedek parça ve yer destek cihazlarının da sevkiyatının başarıyla tamamlandığı bildirildi.Ankara Kahramankazan yerleşkesinden kalkan iki A400M uçağına konulan iki T129 Atak helikopterinin başarılı bir şekilde Filipinler’e ulaştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de "Bu ihracat ülkemiz için bir kilometre taşı niteliğindedir. Bu gurura tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyorum. İhracat başarımızın ivmelenerek arttığı bu günler dünyanın ülkemize ve üretilen platformlara ne kadar güvendiğinin bir kanıtı niteliğindedir. Dünya genelinde gösterilen bu teveccühe sahip çıkıyor ve nice projeleri aynı azim ve kararlılıkla sürdürmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.

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