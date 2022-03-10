https://tr.sputniknews.com/20220310/galatasaray-besiktas-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1054612063.html

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş

galatasaray

derbi

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecekSüper Lig’in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü 20:00’da oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Nef Stadı’nda oynanacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Candaş Elbil yapacak.

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beşiktaş, galatasaray, derbi