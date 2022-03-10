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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T17:53+0300
2022-03-10T18:05+0300
spor
beşiktaş
galatasaray
derbi
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecekSüper Lig’in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü 20:00’da oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Nef Stadı’nda oynanacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Candaş Elbil yapacak.
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beşiktaş, galatasaray, derbi

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

17:53 10.03.2022 (güncellendi: 18:05 10.03.2022)
© AASüper Lig - hakem
Süper Lig - hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
Süper Lig’in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü 20:00’da oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi belli oldu.
Nef Stadı’nda oynanacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Karaoğlan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Candaş Elbil yapacak.
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