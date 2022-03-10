Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki ilk 11'i belli oldu
© AAGalatasaray - Tribün
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona karşısına çıkacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
Çıktığı Avrupa Ligi maçlarında yenilgi yüzü görmeyen ve grubundan namağlup lider olarak çıkan Galatasaray, Barcelona ile çift maç usulü olacak şekilde son 16 turunda mücadele edecek.
Deplasman golünün geçerli olmadığı organizasyonda takımlar toplam atılan gol sayısı üzerinden tur atlamaya çalışacak.
Daha önce 8 kez karşılaşan iki takım arasında Galatasaray’ın 1, Barcelona’nın 5 galibiyeti bulunurken 2 maçta berabere kaldı.
Deplasman golünün geçerli olmadığı organizasyonda takımlar toplam atılan gol sayısı üzerinden tur atlamaya çalışacak.
Daha önce 8 kez karşılaşan iki takım arasında Galatasaray’ın 1, Barcelona’nın 5 galibiyeti bulunurken 2 maçta berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barcelona – Galatasaray eşleşmesi 10 Mart Perşembe günü saat 23.00’te (TSİ) oynanacak. Mücadele Exxen platformundan naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
İlk 11'ler
BARCELONA (Muhtemel): Ter Stegen, Dest, Araújo, Pique, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembélé, Traoré, Aubameyang
GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed
GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed