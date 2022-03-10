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Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki ilk 11'i belli oldu
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona karşısına çıkacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T21:51+0300
2022-03-10T21:51+0300
spor
galatasaray
barcelona
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Çıktığı Avrupa Ligi maçlarında yenilgi yüzü görmeyen ve grubundan namağlup lider olarak çıkan Galatasaray, Barcelona ile çift maç usulü olacak şekilde son 16 turunda mücadele edecek.Deplasman golünün geçerli olmadığı organizasyonda takımlar toplam atılan gol sayısı üzerinden tur atlamaya çalışacak.Daha önce 8 kez karşılaşan iki takım arasında Galatasaray’ın 1, Barcelona’nın 5 galibiyeti bulunurken 2 maçta berabere kaldı.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barcelona – Galatasaray eşleşmesi 10 Mart Perşembe günü saat 23.00’te (TSİ) oynanacak. Mücadele Exxen platformundan naklen yayınlanacak.Karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien ﻿yönetecek.İlk 11'lerBARCELONA (Muhtemel): Ter Stegen, Dest, Araújo, Pique, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembélé, Traoré, AubameyangGALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed
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galatasaray, barcelona

Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki ilk 11'i belli oldu

21:51 10.03.2022
© AAGalatasaray - Tribün
Galatasaray - Tribün - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona karşısına çıkacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
Çıktığı Avrupa Ligi maçlarında yenilgi yüzü görmeyen ve grubundan namağlup lider olarak çıkan Galatasaray, Barcelona ile çift maç usulü olacak şekilde son 16 turunda mücadele edecek.

Deplasman golünün geçerli olmadığı organizasyonda takımlar toplam atılan gol sayısı üzerinden tur atlamaya çalışacak.

Daha önce 8 kez karşılaşan iki takım arasında Galatasaray’ın 1, Barcelona’nın 5 galibiyeti bulunurken 2 maçta berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barcelona – Galatasaray eşleşmesi 10 Mart Perşembe günü saat 23.00’te (TSİ) oynanacak. Mücadele Exxen platformundan naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien ﻿yönetecek.

İlk 11'ler

BARCELONA (Muhtemel): Ter Stegen, Dest, Araújo, Pique, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembélé, Traoré, Aubameyang

GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed
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