Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Çıktığı Avrupa Ligi maçlarında yenilgi yüzü görmeyen ve grubundan namağlup lider olarak çıkan Galatasaray, Barcelona ile çift maç usulü olacak şekilde son 16 turunda mücadele edecek.



Deplasman golünün geçerli olmadığı organizasyonda takımlar toplam atılan gol sayısı üzerinden tur atlamaya çalışacak.



Daha önce 8 kez karşılaşan iki takım arasında Galatasaray’ın 1, Barcelona’nın 5 galibiyeti bulunurken 2 maçta berabere kaldı.