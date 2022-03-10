https://tr.sputniknews.com/20220310/gcyi-kizgin-yagla-yakan-ve-istismar-eden--resul-erkmen-yeniden-tutuklandi-1054585248.html

G.Ç’yi kızgın yağla yakan ve cinsel saldırıda bulunan Resul Erkmen yeniden tutuklandı

G.Ç’yi kızgın yağla yakan ve cinsel saldırıda bulunan Resul Erkmen yeniden tutuklandı

Hatay’da G.Ç.'nin yüzüne kızgın yağ atan ve tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Resul Erkmen, yeninden tutuklandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T04:07+0300

2022-03-10T04:07+0300

2022-03-10T05:58+0300

türkiye

resul erkmen

iskenderun

hatay

kadına şiddet

kadın

tutuklama

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Olay, 15 Aralık günü akşam saatlerinde İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Evdeki misafirlerini gönderen G.Ç.'nin kapısı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü Resul Erkmen'i karşısında buldu. Erkmen, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dövdüğü G.Ç.’ye cinsel saldırıda bulundu. G.Ç.’den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen Erkmen, olumsuz yanıt alınca da bu kez de kadının başından aşağı kızgın yağ döktü.Erkmen, bir süre daha dövdüğü G.Ç.’yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip otomobiliyle hastaneye götürdü. G.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Erkmen'i gözaltına aldı. Saldırıyı G.Ç’nin ailesinin gerçekleştirdiğini öne süren Erkmen, tutuklandı.Yeniden tutuklandıG.Ç.'yi dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Resul Erkmen'in serbest kalmasına yapılan itiraz sonucu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.Adresinde gözaltına alınan Erkmen, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220309/gcyi-kizgin-yagla-yakan-ve-istismar-eden-mustafa-resul-erkmen-tahliye-edildi-1054549697.html

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