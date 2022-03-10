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G.Ç’yi kızgın yağla yakan ve cinsel saldırıda bulunan Resul Erkmen yeniden tutuklandı
G.Ç’yi kızgın yağla yakan ve cinsel saldırıda bulunan Resul Erkmen yeniden tutuklandı
Hatay’da G.Ç.'nin yüzüne kızgın yağ atan ve tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Resul Erkmen, yeninden tutuklandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
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Olay, 15 Aralık günü akşam saatlerinde İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Evdeki misafirlerini gönderen G.Ç.'nin kapısı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü Resul Erkmen'i karşısında buldu. Erkmen, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dövdüğü G.Ç.’ye cinsel saldırıda bulundu. G.Ç.’den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen Erkmen, olumsuz yanıt alınca da bu kez de kadının başından aşağı kızgın yağ döktü.Erkmen, bir süre daha dövdüğü G.Ç.’yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip otomobiliyle hastaneye götürdü. G.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Erkmen'i gözaltına aldı. Saldırıyı G.Ç’nin ailesinin gerçekleştirdiğini öne süren Erkmen, tutuklandı.Yeniden tutuklandıG.Ç.'yi dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Resul Erkmen'in serbest kalmasına yapılan itiraz sonucu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.Adresinde gözaltına alınan Erkmen, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220309/gcyi-kizgin-yagla-yakan-ve-istismar-eden-mustafa-resul-erkmen-tahliye-edildi-1054549697.html
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resul erkmen, iskenderun, hatay, kadına şiddet, kadın, tutuklama

G.Ç’yi kızgın yağla yakan ve cinsel saldırıda bulunan Resul Erkmen yeniden tutuklandı

04:07 10.03.2022 (güncellendi: 05:58 10.03.2022)
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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Hatay’da G.Ç.'nin yüzüne kızgın yağ atan ve tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Resul Erkmen, yeninden tutuklandı.
Olay, 15 Aralık günü akşam saatlerinde İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Evdeki misafirlerini gönderen G.Ç.'nin kapısı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü Resul Erkmen'i karşısında buldu. Erkmen, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dövdüğü G.Ç.’ye cinsel saldırıda bulundu. G.Ç.’den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen Erkmen, olumsuz yanıt alınca da bu kez de kadının başından aşağı kızgın yağ döktü.
Erkmen, bir süre daha dövdüğü G.Ç.’yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip otomobiliyle hastaneye götürdü. G.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Erkmen'i gözaltına aldı. Saldırıyı G.Ç’nin ailesinin gerçekleştirdiğini öne süren Erkmen, tutuklandı.

Yeniden tutuklandı

G.Ç.'yi dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Resul Erkmen'in serbest kalmasına yapılan itiraz sonucu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Adresinde gözaltına alınan Erkmen, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İskenderun - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
TÜRKİYE
G.Ç’yi kızgın yağla yakan ve istismar eden Mustafa Resul Erkmen tahliye edildi
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