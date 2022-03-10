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Genç hakim parkta ölü bulunmuştu: Ailesine 3 sayfalık not bırakmış
Genç hakim parkta ölü bulunmuştu: Ailesine 3 sayfalık not bırakmış
Bursa'da dün gece evinin bulunduğu sitenin yakınındaki parkta ölü bulunan 36 yaşındaki hakim Çiğdem B. için görev yaptığı adliyede tören düzenlendi. Savcı olan... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T16:43+0300
2022-03-10T16:43+0300
türkiye
bursa
adliye
hakim
kadın
ölüm
intihar
park
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Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde dün gece parka giden kişi, oyun grubunda bir kadının iple asılı olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Bursa Adliyesi’nde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi olan hâkim Çiğdem B. olduğu belirlendi. Çiğdem B.’nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.Çiğdem B.'nin, ilk görev yeri olan Bursa'ya 4 yıl önce atandığı, 6 ay önce savcı olan eşinden boşandığı, anne ve babasıyla birlikte yaşadığı belirtildi. Çiğdem B.'nin yaşamına son vermeden önce annesi, babası ve ablasına hitaben 3 sayfalık not bıraktığı, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirttiğini yazdığı ifade edildi.Hâkim Çiğdem B. için bu sabah görev yaptığı Bursa Adliyesi'nin önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Çiğdem B.’nin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar’a gönderildi. Bursa Barosu da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Çiğdem B.'nin cenazesi yarın Afyonkarahisar'da Paşa Camii'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220310/bursa-adliyesinde-gorevli-kadin-hakim-parkta-iple-asili-halde-olu-bulundu-1054584516.html
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bursa, adliye, hakim, kadın, ölüm, intihar, park

Genç hakim parkta ölü bulunmuştu: Ailesine 3 sayfalık not bırakmış

16:43 10.03.2022
© DHAGenç hakim parkta ölü bulunmuştu: Arkasında 3 sayfalık not bırakmış
Genç hakim parkta ölü bulunmuştu: Arkasında 3 sayfalık not bırakmış - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© DHA
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Bursa'da dün gece evinin bulunduğu sitenin yakınındaki parkta ölü bulunan 36 yaşındaki hakim Çiğdem B. için görev yaptığı adliyede tören düzenlendi. Savcı olan eşinden 6 ay önce boşandığı belirtilen Çiğdem B., yarın memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilecek. Çiğdem B.'nin ölmeden önce ailesine not bıraktığı belirtildi.
Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde dün gece parka giden kişi, oyun grubunda bir kadının iple asılı olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan araştırmada, ölen kişinin Bursa Adliyesi’nde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi olan hâkim Çiğdem B. olduğu belirlendi. Çiğdem B.’nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Çiğdem B.'nin, ilk görev yeri olan Bursa'ya 4 yıl önce atandığı, 6 ay önce savcı olan eşinden boşandığı, anne ve babasıyla birlikte yaşadığı belirtildi. Çiğdem B.'nin yaşamına son vermeden önce annesi, babası ve ablasına hitaben 3 sayfalık not bıraktığı, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirttiğini yazdığı ifade edildi.

Hâkim Çiğdem B. için bu sabah görev yaptığı Bursa Adliyesi'nin önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Çiğdem B.’nin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar’a gönderildi. Bursa Barosu da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Çiğdem B.'nin cenazesi yarın Afyonkarahisar'da Paşa Camii'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Bursa Adliyesi'nde görevli kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
TÜRKİYE
Bursa Adliyesi'nde görevli kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu
02:36
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