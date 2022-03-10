https://tr.sputniknews.com/20220310/genco-erkal-saglik-sorunlarim-nedeniyle-iki-hafta-sahneden-uzak-kalmak-zorundayim-1054606158.html

Genco Erkal: Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta sahneden uzak kalmak zorundayım

Genco Erkal: Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta sahneden uzak kalmak zorundayım

Genco Erkal, sağlık durumuna ilişkin problemler olduğunu duyurarak, "İki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım" dedi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T15:33+0300

2022-03-10T15:33+0300

2022-03-10T15:41+0300

genco erkal

yaşam

sağlık

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Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sağlık sorunlarını nedeniyle iki hafta sahneye çıkamayacağını duyurdu.84 yaşındaki Erkal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu açıklamayı yapmak biraz zor ama ne yapalım durum böyle. Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz” açıklamasını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20210128/genco-erkal-sahsim-da-diyerek-asi-oldugunu-duyurdu-1043682324.html

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genco erkal, sağlık