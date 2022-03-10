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https://tr.sputniknews.com/20220310/genco-erkal-saglik-sorunlarim-nedeniyle-iki-hafta-sahneden-uzak-kalmak-zorundayim-1054606158.html
Genco Erkal: Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta sahneden uzak kalmak zorundayım
Genco Erkal: Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta sahneden uzak kalmak zorundayım
Genco Erkal, sağlık durumuna ilişkin problemler olduğunu duyurarak, "İki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım" dedi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
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genco erkal
yaşam
sağlık
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Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sağlık sorunlarını nedeniyle iki hafta sahneye çıkamayacağını duyurdu.84 yaşındaki Erkal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu açıklamayı yapmak biraz zor ama ne yapalım durum böyle. Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz” açıklamasını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20210128/genco-erkal-sahsim-da-diyerek-asi-oldugunu-duyurdu-1043682324.html
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genco erkal, sağlık

Genco Erkal: Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta sahneden uzak kalmak zorundayım

15:33 10.03.2022 (güncellendi: 15:41 10.03.2022)
© AP Photo / Martial Trezzini Genco Erkal
Genco Erkal - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Martial Trezzini
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Genco Erkal, sağlık durumuna ilişkin problemler olduğunu duyurarak, "İki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım" dedi.
Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sağlık sorunlarını nedeniyle iki hafta sahneye çıkamayacağını duyurdu.
84 yaşındaki Erkal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu açıklamayı yapmak biraz zor ama ne yapalım durum böyle. Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz” açıklamasını yaptı.
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