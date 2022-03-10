https://tr.sputniknews.com/20220310/genco-erkal-saglik-sorunlarim-nedeniyle-iki-hafta-sahneden-uzak-kalmak-zorundayim-1054606158.html
Genco Erkal: Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta sahneden uzak kalmak zorundayım
Genco Erkal: Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta sahneden uzak kalmak zorundayım
Genco Erkal, sağlık durumuna ilişkin problemler olduğunu duyurarak, "İki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım" dedi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T15:33+0300
2022-03-10T15:33+0300
2022-03-10T15:41+0300
genco erkal
yaşam
sağlık
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Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sağlık sorunlarını nedeniyle iki hafta sahneye çıkamayacağını duyurdu.84 yaşındaki Erkal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu açıklamayı yapmak biraz zor ama ne yapalım durum böyle. Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz” açıklamasını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20210128/genco-erkal-sahsim-da-diyerek-asi-oldugunu-duyurdu-1043682324.html
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genco erkal, sağlık
Genco Erkal: Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta sahneden uzak kalmak zorundayım
15:33 10.03.2022 (güncellendi: 15:41 10.03.2022) Abone ol
Genco Erkal, sağlık durumuna ilişkin problemler olduğunu duyurarak, "İki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım" dedi.
Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sağlık sorunlarını nedeniyle iki hafta sahneye çıkamayacağını duyurdu.
84 yaşındaki Erkal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu açıklamayı yapmak biraz zor ama ne yapalım durum böyle. Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz” açıklamasını yaptı.