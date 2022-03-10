https://tr.sputniknews.com/20220310/gerard-depardieu-hakkinda-tecavuz-suclamasi-dusmedi-1054611022.html
Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlaması düşmedi
Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlaması düşmedi
Paris mahkemesi, ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkındaki tecavüz suçlamasının düşmediğini duyurdu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T17:27+0300
2022-03-10T17:27+0300
2022-03-10T17:30+0300
gerard depardieu
dünya
tecavüz
fransa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054610980_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4607a9be4aca81b8eccdcd789a4a3d5d.jpg
Bir kadına tecavüz ettiğine dair bir iddia ile hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkında Paris mahkemesinden yeni bir açıklama geldi.Sözcü'nün Fransız haber ajansı AFP'den aktardığına göre Paris mahkemesi, Depardieu hakkındaki suçlamaları düşürmeme kararı verdi.Mahkeme, Depardieu’nun bu soruşturmanın kaldırılması ve suçlamanın düşürülmesi için yaptığı başvuruyu değerlendirdiklerini açıklarken bu talebe olumsuz yanıt verildiğinin altını çizdi.Ünlü oyuncu, daha önce avukatı aracılığıyla bu iddiaları kesinlikle yalanlamış ve reddetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210223/fransiz-aktor-depardieu-hakkinda-tecavuz-ve-cinsel-tacizden-sorusturma-acildi-1043883497.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054610980_108:0:876:576_1920x0_80_0_0_a4e87ed3121b4d84461a59adf1ed038a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gerard depardieu, tecavüz, fransa
Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlaması düşmedi
17:27 10.03.2022 (güncellendi: 17:30 10.03.2022) Abone ol
Paris mahkemesi, ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkındaki tecavüz suçlamasının düşmediğini duyurdu.
Bir kadına tecavüz ettiğine dair bir iddia ile hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkında Paris mahkemesinden yeni bir açıklama geldi.
Sözcü'nün Fransız haber ajansı AFP'den aktardığına göre Paris mahkemesi, Depardieu hakkındaki suçlamaları düşürmeme kararı verdi.
Mahkeme, Depardieu’nun bu soruşturmanın kaldırılması ve suçlamanın düşürülmesi için yaptığı başvuruyu değerlendirdiklerini açıklarken bu talebe olumsuz yanıt verildiğinin altını çizdi.
Ünlü oyuncu, daha önce avukatı aracılığıyla bu iddiaları kesinlikle yalanlamış ve reddetmişti.