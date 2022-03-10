https://tr.sputniknews.com/20220310/gerard-depardieu-hakkinda-tecavuz-suclamasi-dusmedi-1054611022.html

Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlaması düşmedi

Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlaması düşmedi

Paris mahkemesi, ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkındaki tecavüz suçlamasının düşmediğini duyurdu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T17:27+0300

2022-03-10T17:27+0300

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gerard depardieu

dünya

tecavüz

fransa

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Bir kadına tecavüz ettiğine dair bir iddia ile hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkında Paris mahkemesinden yeni bir açıklama geldi.Sözcü'nün Fransız haber ajansı AFP'den aktardığına göre Paris mahkemesi, Depardieu hakkındaki suçlamaları düşürmeme kararı verdi.Mahkeme, Depardieu’nun bu soruşturmanın kaldırılması ve suçlamanın düşürülmesi için yaptığı başvuruyu değerlendirdiklerini açıklarken bu talebe olumsuz yanıt verildiğinin altını çizdi.Ünlü oyuncu, daha önce avukatı aracılığıyla bu iddiaları kesinlikle yalanlamış ve reddetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210223/fransiz-aktor-depardieu-hakkinda-tecavuz-ve-cinsel-tacizden-sorusturma-acildi-1043883497.html

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gerard depardieu, tecavüz, fransa