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https://tr.sputniknews.com/20220310/gerard-depardieu-hakkinda-tecavuz-suclamasi-dusmedi-1054611022.html
Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlaması düşmedi
Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlaması düşmedi
Paris mahkemesi, ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkındaki tecavüz suçlamasının düşmediğini duyurdu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
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gerard depardieu
dünya
tecavüz
fransa
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Bir kadına tecavüz ettiğine dair bir iddia ile hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkında Paris mahkemesinden yeni bir açıklama geldi.Sözcü'nün Fransız haber ajansı AFP'den aktardığına göre Paris mahkemesi, Depardieu hakkındaki suçlamaları düşürmeme kararı verdi.Mahkeme, Depardieu’nun bu soruşturmanın kaldırılması ve suçlamanın düşürülmesi için yaptığı başvuruyu değerlendirdiklerini açıklarken bu talebe olumsuz yanıt verildiğinin altını çizdi.Ünlü oyuncu, daha önce avukatı aracılığıyla bu iddiaları kesinlikle yalanlamış ve reddetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210223/fransiz-aktor-depardieu-hakkinda-tecavuz-ve-cinsel-tacizden-sorusturma-acildi-1043883497.html
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gerard depardieu, tecavüz, fransa

Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlaması düşmedi

17:27 10.03.2022 (güncellendi: 17:30 10.03.2022)
© AFP 2022Gerard Depardieu
Gerard Depardieu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022
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Paris mahkemesi, ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkındaki tecavüz suçlamasının düşmediğini duyurdu.
Bir kadına tecavüz ettiğine dair bir iddia ile hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkında Paris mahkemesinden yeni bir açıklama geldi.
Sözcü'nün Fransız haber ajansı AFP'den aktardığına göre Paris mahkemesi, Depardieu hakkındaki suçlamaları düşürmeme kararı verdi.
Mahkeme, Depardieu’nun bu soruşturmanın kaldırılması ve suçlamanın düşürülmesi için yaptığı başvuruyu değerlendirdiklerini açıklarken bu talebe olumsuz yanıt verildiğinin altını çizdi.
Ünlü oyuncu, daha önce avukatı aracılığıyla bu iddiaları kesinlikle yalanlamış ve reddetmişti.
Gerard Depardieu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2021
YAŞAM
Fransız aktör Depardieu hakkında 'tecavüz' ve 'cinsel tacizden' soruşturma açıldı
23 Şubat 2021, 23:58
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