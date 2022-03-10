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Guatemala'da kürtaj yaptıranlara yönelik 10 yıla kadar hapis cezası kararı
Guatemala'da kürtaj yaptıranlara yönelik 10 yıla kadar hapis cezası kararı
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, kürtaj yaptıran veya yaptırılmasına rıza gösteren kişilere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T04:20+0300
2022-03-10T04:20+0300
dünya
guatemala
kadın
kürtaj
hapis cezası
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Guatemala Kongresi, 'Can ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun' kapsamında, kürtaj cezasının daha da ağırlaştırılmasını ve aynı cinsiyetten kişiler arasındaki evliliği yasaklayan kanunu onayladı.Mevcut yasaya göre kadının rızası olmadan yapılan kürtaja 3 yıldan 10 yıla kadar, kadının ölümüne yol açan sorumlulara ise 50 yıla kadar hapis cezası çıkabilecek.İnsan Hakları Ombudsmanı Jordan Rodas, yasanın uluslararası anlaşmaları "ihlal ettiğini" belirterek, ülkenin en yüksek yargı mercii olan Anayasa Mahkemesi'nin yasayı iptal etmesi için mücadele verdiklerini söyledi.Muhalefet yasaya tepki gösterirken Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ise yasayı imzaladığını duyurdu.Karar protesto edildiGuatemala'da yüzlerce kişi, hem kürtaj yasasına tepki gösterdi hem de yolsuzluk ve adalet isteğiyle Kongre önünde hükümeti protesto etti.Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu'nun Amerika ve Karayipler Bölgesi bölge müdürü Eugenia Lopez Uribe, yasanın bu haliyle 'rahatsız edici' olduğunu bildirdi.Ülkede kürtaj, yalnızca kadının hayatına yönelik bir tehdit oluşturduğu taktirde bunun yapılamasına olanak tanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/kolombiyada-kurtaj-24-haftaya-kadar-suc-olmaktan-cikarildi--1054105302.html
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guatemala, kadın, kürtaj, hapis cezası

Guatemala'da kürtaj yaptıranlara yönelik 10 yıla kadar hapis cezası kararı

04:20 10.03.2022
© REUTERS / SANDRA SEBASTIANGuatemala'da kadın eylemi
Guatemala'da kadın eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / SANDRA SEBASTIAN
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Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, kürtaj yaptıran veya yaptırılmasına rıza gösteren kişilere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Guatemala Kongresi, 'Can ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun' kapsamında, kürtaj cezasının daha da ağırlaştırılmasını ve aynı cinsiyetten kişiler arasındaki evliliği yasaklayan kanunu onayladı.
Mevcut yasaya göre kadının rızası olmadan yapılan kürtaja 3 yıldan 10 yıla kadar, kadının ölümüne yol açan sorumlulara ise 50 yıla kadar hapis cezası çıkabilecek.
İnsan Hakları Ombudsmanı Jordan Rodas, yasanın uluslararası anlaşmaları "ihlal ettiğini" belirterek, ülkenin en yüksek yargı mercii olan Anayasa Mahkemesi'nin yasayı iptal etmesi için mücadele verdiklerini söyledi.
Muhalefet yasaya tepki gösterirken Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ise yasayı imzaladığını duyurdu.

Karar protesto edildi

Guatemala'da yüzlerce kişi, hem kürtaj yasasına tepki gösterdi hem de yolsuzluk ve adalet isteğiyle Kongre önünde hükümeti protesto etti.
Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu'nun Amerika ve Karayipler Bölgesi bölge müdürü Eugenia Lopez Uribe, yasanın bu haliyle 'rahatsız edici' olduğunu bildirdi.
Ülkede kürtaj, yalnızca kadının hayatına yönelik bir tehdit oluşturduğu taktirde bunun yapılamasına olanak tanıyor.
Kolombiya- Kürtaj - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
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