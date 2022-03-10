https://tr.sputniknews.com/20220310/hakkini-helal-etmeyince-camiden-cikarildi-7-yildir-borcumu-alamiyorum-1054595560.html

Hakkını helal etmeyince camiden çıkarıldı: '7 yıldır borcumu alamıyorum'

Hakkını helal etmeyince camiden çıkarıldı: '7 yıldır borcumu alamıyorum'

İstanbul'da cenaze namazında, cemaatin arasındaki bir kişi hakkını helal etmediğini söyledi. ‘‘7 yıldır borcumu alamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum hocam’’... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T12:18+0300

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türkiye

cenaze

cenaze töreni

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NTV'nin haberine göre adının Hamdi Altuntaş olduğu öğrenilen kişi, imamın "Sıkıntınız mı var?" şeklindeki sorusuna "Evet sıkıntım var. 7 yıl önce paramı aldı, vermedi bu arkadaş. Helal etmiyorum" yanıtını verdi.Gerginlik üzerine cemaattekiler, Altuntaş'ın koluna girip camiden çıkardı.Altuntaş'ın borcu 7 yıl önce verdiği, tutarın ise 10 bin dolar olduğu iddia edildi.

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cenaze, cenaze töreni