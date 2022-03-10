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https://tr.sputniknews.com/20220310/hakkini-helal-etmeyince-camiden-cikarildi-7-yildir-borcumu-alamiyorum-1054595560.html
Hakkını helal etmeyince camiden çıkarıldı: '7 yıldır borcumu alamıyorum'
Hakkını helal etmeyince camiden çıkarıldı: '7 yıldır borcumu alamıyorum'
İstanbul'da cenaze namazında, cemaatin arasındaki bir kişi hakkını helal etmediğini söyledi. ‘‘7 yıldır borcumu alamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum hocam’’... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T12:18+0300
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cenaze
cenaze töreni
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NTV'nin haberine göre adının Hamdi Altuntaş olduğu öğrenilen kişi, imamın "Sıkıntınız mı var?" şeklindeki sorusuna "Evet sıkıntım var. 7 yıl önce paramı aldı, vermedi bu arkadaş. Helal etmiyorum" yanıtını verdi.Gerginlik üzerine cemaattekiler, Altuntaş'ın koluna girip camiden çıkardı.Altuntaş'ın borcu 7 yıl önce verdiği, tutarın ise 10 bin dolar olduğu iddia edildi.
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cenaze, cenaze töreni

Hakkını helal etmeyince camiden çıkarıldı: '7 yıldır borcumu alamıyorum'

12:18 10.03.2022
© İHACenaze nakil aracı
Cenaze nakil aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© İHA
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İstanbul'da cenaze namazında, cemaatin arasındaki bir kişi hakkını helal etmediğini söyledi. ‘‘7 yıldır borcumu alamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum hocam’’ diyen adam camiden çıkarıldı.
NTV'nin haberine göre adının Hamdi Altuntaş olduğu öğrenilen kişi, imamın "Sıkıntınız mı var?" şeklindeki sorusuna "Evet sıkıntım var. 7 yıl önce paramı aldı, vermedi bu arkadaş. Helal etmiyorum" yanıtını verdi.
Gerginlik üzerine cemaattekiler, Altuntaş'ın koluna girip camiden çıkardı.
Altuntaş'ın borcu 7 yıl önce verdiği, tutarın ise 10 bin dolar olduğu iddia edildi.
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