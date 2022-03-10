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İmamoğlu: Bazı yerlerde kar kalınlığı 20 santime ulaştı
İmamoğlu: Bazı yerlerde kar kalınlığı 20 santime ulaştı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM'da çalışmalar hakkında bilgi verdi. İmamoğlu, kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santime ulaştığını belirterek vatandaşlara... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
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İmamoğlu'nun AKOM'da kar yağışı ve yol çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 20 santime ulaştığını belirten İmamoğlu, "2 bin aracımız, 9 bin 500 görevlimiz sahalarda" dedi. İBB Başkanı, vatandaşları toplu taşıma kullanmaları konusunda uyardı. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:* Kar yağışı ve soğuk havanın 4 gün boyunca İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi gününe kadar sürecek olan soğuk havayla beraber bazı ilçelerimizde daha fazla olmak üzere kar kalınlığının yüksek sayılara ulaşacağını arkadaşlarım bana bildirdiler. * Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santime ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda kar kalınlığı 5 CM. Kar kalınlığı kuzeyde ve batıda daha etkili.* 2 bin aracımız sahada, 9 bin 500 görevlimiz sahalarda. 6 bin tonun üzerinde tuz kullanıldı. * Biz şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Yarının akşam saatlerini daha şiddetli beklediğimizi ifade edelim.* Hiçbir noktada trafik sıkışıklığı yok. Vatandaşlarımız trafiği açık görüp özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar. Metro, gece 02.00'ye kadar açık olacak.* Cuma ve sonraki günlerde görülecek kar yağışının özellikle Anadolu Yakası'nda Çekmeköy, Sancaktepe, Şile, Pendik, Kartal bölümlerinde 20-40 santime ulaşabileceğini meteorolojiden arkadaşlarım bize ilettiler.* Evsiz vatandaşlarımızın bulunduğu noktalardan daha hızlı tespitiyle beraber alınması ve bu hizmetin sunulması için vatandaşlarımız 153 hattımızı her zaman arayabilirler.
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ekrem imamoğlu, kar, akom, ibb, trafik

İmamoğlu: Bazı yerlerde kar kalınlığı 20 santime ulaştı

10:56 10.03.2022 (güncellendi: 13:05 10.03.2022)
© DHA Ekrem İmamoğlu
 Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© DHA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM'da çalışmalar hakkında bilgi verdi. İmamoğlu, kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santime ulaştığını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İmamoğlu'nun AKOM'da kar yağışı ve yol çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bazı bölgelerde kar kalınlığının 20 santime ulaştığını belirten İmamoğlu, "2 bin aracımız, 9 bin 500 görevlimiz sahalarda" dedi.
İBB Başkanı, vatandaşları toplu taşıma kullanmaları konusunda uyardı.
İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
* Kar yağışı ve soğuk havanın 4 gün boyunca İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi gününe kadar sürecek olan soğuk havayla beraber bazı ilçelerimizde daha fazla olmak üzere kar kalınlığının yüksek sayılara ulaşacağını arkadaşlarım bana bildirdiler.
* Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santime ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda kar kalınlığı 5 CM. Kar kalınlığı kuzeyde ve batıda daha etkili.
* 2 bin aracımız sahada, 9 bin 500 görevlimiz sahalarda. 6 bin tonun üzerinde tuz kullanıldı.
* Biz şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Yarının akşam saatlerini daha şiddetli beklediğimizi ifade edelim.
* Hiçbir noktada trafik sıkışıklığı yok. Vatandaşlarımız trafiği açık görüp özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar. Metro, gece 02.00'ye kadar açık olacak.
* Cuma ve sonraki günlerde görülecek kar yağışının özellikle Anadolu Yakası'nda Çekmeköy, Sancaktepe, Şile, Pendik, Kartal bölümlerinde 20-40 santime ulaşabileceğini meteorolojiden arkadaşlarım bize ilettiler.
* Evsiz vatandaşlarımızın bulunduğu noktalardan daha hızlı tespitiyle beraber alınması ve bu hizmetin sunulması için vatandaşlarımız 153 hattımızı her zaman arayabilirler.
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