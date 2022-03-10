https://tr.sputniknews.com/20220310/imamoglu-bazi-yerlerde-kar-kalinligi-20-santime-ulasti--1054591494.html

İmamoğlu: Bazı yerlerde kar kalınlığı 20 santime ulaştı

İmamoğlu: Bazı yerlerde kar kalınlığı 20 santime ulaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM'da çalışmalar hakkında bilgi verdi. İmamoğlu, kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santime ulaştığını belirterek vatandaşlara... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T10:56+0300

2022-03-10T10:56+0300

2022-03-10T13:05+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

kar

akom

ibb

trafik

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İmamoğlu'nun AKOM'da kar yağışı ve yol çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 20 santime ulaştığını belirten İmamoğlu, "2 bin aracımız, 9 bin 500 görevlimiz sahalarda" dedi. İBB Başkanı, vatandaşları toplu taşıma kullanmaları konusunda uyardı. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:* Kar yağışı ve soğuk havanın 4 gün boyunca İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi gününe kadar sürecek olan soğuk havayla beraber bazı ilçelerimizde daha fazla olmak üzere kar kalınlığının yüksek sayılara ulaşacağını arkadaşlarım bana bildirdiler. * Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santime ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda kar kalınlığı 5 CM. Kar kalınlığı kuzeyde ve batıda daha etkili.* 2 bin aracımız sahada, 9 bin 500 görevlimiz sahalarda. 6 bin tonun üzerinde tuz kullanıldı. * Biz şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Yarının akşam saatlerini daha şiddetli beklediğimizi ifade edelim.* Hiçbir noktada trafik sıkışıklığı yok. Vatandaşlarımız trafiği açık görüp özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar. Metro, gece 02.00'ye kadar açık olacak.* Cuma ve sonraki günlerde görülecek kar yağışının özellikle Anadolu Yakası'nda Çekmeköy, Sancaktepe, Şile, Pendik, Kartal bölümlerinde 20-40 santime ulaşabileceğini meteorolojiden arkadaşlarım bize ilettiler.* Evsiz vatandaşlarımızın bulunduğu noktalardan daha hızlı tespitiyle beraber alınması ve bu hizmetin sunulması için vatandaşlarımız 153 hattımızı her zaman arayabilirler.

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ekrem imamoğlu, kar, akom, ibb, trafik