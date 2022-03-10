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İnşaat maliyetinde rekor artış
İnşaat maliyetinde rekor artış
İnşaat maliyet endeksi, Ocak ayında yıllık yüzde 79.91, aylık da yüzde 15.24 artarak rekor tazeledi. İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T10:42+0300
2022-03-10T10:42+0300
ekonomi
inşaat
rekor
artış
maliyet
malzeme
endeks
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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TÜİK, inşaat maliyeti yıllık endeksi yayımladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15.24 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79.91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10.12, işçilik endeksi yüzde 33.83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 98.20, işçilik endeksi yüzde 41.02 arttı.Bina dışı yapılan işler Ocak'ta yıllık yüzde 106.97 artış gösterirken bina inşaatı da yüzde 95.54 yükseldi.İşçilik yüzde 34.67 arttıBina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14.82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77.78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 9.20, işçilik endeksi yüzde 34.67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 95.54, işçilik endeksi yüzde 41.09 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 87.22, aylık yüzde 16.63 yükseldi.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 16.63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87.22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 13.11, işçilik endeksi yüzde 30.75 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 106.92, işçilik endeksi yüzde 40.74 arttı.
https://tr.sputniknews.com/20220215/insaat-sektoru-temsilcileri-de-kredi-garanti-fonundan-yararlanmak-istiyor-1053841469.html
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inşaat, rekor, artış, maliyet, malzeme, endeks, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)

İnşaat maliyetinde rekor artış

10:42 10.03.2022
© AAİnşaat işçisi
İnşaat işçisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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İnşaat maliyet endeksi, Ocak ayında yıllık yüzde 79.91, aylık da yüzde 15.24 artarak rekor tazeledi. İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 15.70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.74 artmıştı. Bina dışı yapılan işler yüzde 106.97 artış gösterdi.
TÜİK, inşaat maliyeti yıllık endeksi yayımladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15.24 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79.91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10.12, işçilik endeksi yüzde 33.83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 98.20, işçilik endeksi yüzde 41.02 arttı.
Bina dışı yapılan işler Ocak'ta yıllık yüzde 106.97 artış gösterirken bina inşaatı da yüzde 95.54 yükseldi.

İşçilik yüzde 34.67 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14.82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77.78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 9.20, işçilik endeksi yüzde 34.67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 95.54, işçilik endeksi yüzde 41.09 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 87.22, aylık yüzde 16.63 yükseldi.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 16.63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87.22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 13.11, işçilik endeksi yüzde 30.75 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 106.92, işçilik endeksi yüzde 40.74 arttı.
inşaat, işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
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