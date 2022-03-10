https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbul-bogazi-hava-kosullari-nedeniyle-cift-yonlu-olarak-gecislere-kapatildi-1054587752.html

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı

İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T08:48+0300

2022-03-10T08:48+0300

2022-03-10T09:49+0300

istanbul boğazı

türkiye

hava durumu

kar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde başladı.İstanbul Boğazı'nın saat 07.20 itibariyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldığı belirtildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

türkiye

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istanbul boğazı, hava durumu, kar