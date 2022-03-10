https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbul-bogazi-hava-kosullari-nedeniyle-cift-yonlu-olarak-gecislere-kapatildi-1054587752.html
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı
İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T08:48+0300
2022-03-10T08:48+0300
2022-03-10T09:49+0300
istanbul boğazı
türkiye
hava durumu
kar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde başladı.İstanbul Boğazı'nın saat 07.20 itibariyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldığı belirtildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.
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istanbul boğazı, hava durumu, kar
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı
08:48 10.03.2022 (güncellendi: 09:49 10.03.2022) Abone ol
İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde başladı.
İstanbul Boğazı'nın saat 07.20 itibariyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldığı belirtildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.