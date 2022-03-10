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İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı
İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T08:48+0300
2022-03-10T09:49+0300
istanbul boğazı
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hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde başladı.İstanbul Boğazı'nın saat 07.20 itibariyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldığı belirtildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.
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istanbul boğazı, hava durumu, kar

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı

08:48 10.03.2022 (güncellendi: 09:49 10.03.2022)
© AAİstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde başladı.
İstanbul Boğazı'nın saat 07.20 itibariyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldığı belirtildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.
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