İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor

© İHA İstanbul’da beklenen kar yağışının etkili olmasıyla kentin birçok bölgesi beyaza büründü. Sultanahmet Meydanı’nı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakırken, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nın üzeri de beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı ile kartpostallık manzaraların oluştuğu tarihi yarımada havadan görüntülendi.