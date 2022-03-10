Türkiye
SON DAKİKA| Lavrov: Nükleer savaş çıkabileceğine inanmak istemiyorum
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulda-beklenen-kar-yagisi-etkili-oluyor-1054598230.html
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor
Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı İstanbul’u etkisi altına aldı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T13:09+0300
2022-03-10T13:17+0300
multimedya
istanbul
kar
havalimanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054597900_0:130:2731:1666_1920x0_80_0_0_c0ff8c1193e002d5cfed187180efa7c7.jpg
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054597900_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9228b797a122d784a1d3900934708d93.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, фото, kar, havalimanı

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor

13:09 10.03.2022 (güncellendi: 13:17 10.03.2022)
Abone olGoogle news
Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı İstanbul’u etkisi altına aldı.
© İHAİstanbul’da etkili olan kar yağışıyla tarihi yarımada beyaza büründü. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla tarihi yarımada beyaza büründü. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.
© İHAİstanbul’da beklenen kar yağışının etkili olmasıyla kentin birçok bölgesi beyaza büründü. Sultanahmet Meydanı’nı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakırken, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nın üzeri de beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı ile kartpostallık manzaraların oluştuğu tarihi yarımada havadan görüntülendi.
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
İstanbul’da beklenen kar yağışının etkili olmasıyla kentin birçok bölgesi beyaza büründü. Sultanahmet Meydanı’nı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakırken, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nın üzeri de beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı ile kartpostallık manzaraların oluştuğu tarihi yarımada havadan görüntülendi.
© İHAİstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kısıtlamasına gidildi. İstanbul’dan yurt içi ve yurt dışına yapılacak toplam 486 uçak seferi karşılıklı olarak iptal edildi.
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kısıtlamasına gidildi. İstanbul’dan yurt içi ve yurt dışına yapılacak toplam 486 uçak seferi karşılıklı olarak iptal edildi.
© İHAGöç yolculuğu sırasında Arnavutköy'deki çimenlik alanlara konan yüzlerce leylek kar yağışına yakalandı.
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Göç yolculuğu sırasında Arnavutköy'deki çimenlik alanlara konan yüzlerce leylek kar yağışına yakalandı.
© İHAAnadolu yakasının çeşitli ilçelerinde lapa lapa yağan kar, Kartal ilçesinde de etkisini gösterdi.
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Anadolu yakasının çeşitli ilçelerinde lapa lapa yağan kar, Kartal ilçesinde de etkisini gösterdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала