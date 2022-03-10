İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor

© İHAİstanbul’da etkili olan kar yağışıyla tarihi yarımada beyaza büründü. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.
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© İHA
İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla tarihi yarımada beyaza büründü. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.
© İHAİstanbul’da beklenen kar yağışının etkili olmasıyla kentin birçok bölgesi beyaza büründü. Sultanahmet Meydanı’nı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakırken, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nın üzeri de beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı ile kartpostallık manzaraların oluştuğu tarihi yarımada havadan görüntülendi.
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© İHA
İstanbul’da beklenen kar yağışının etkili olmasıyla kentin birçok bölgesi beyaza büründü. Sultanahmet Meydanı’nı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakırken, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nın üzeri de beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı ile kartpostallık manzaraların oluştuğu tarihi yarımada havadan görüntülendi.
© İHAİstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kısıtlamasına gidildi. İstanbul’dan yurt içi ve yurt dışına yapılacak toplam 486 uçak seferi karşılıklı olarak iptal edildi.
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© İHA
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kısıtlamasına gidildi. İstanbul’dan yurt içi ve yurt dışına yapılacak toplam 486 uçak seferi karşılıklı olarak iptal edildi.
© İHAGöç yolculuğu sırasında Arnavutköy'deki çimenlik alanlara konan yüzlerce leylek kar yağışına yakalandı.
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© İHA
Göç yolculuğu sırasında Arnavutköy'deki çimenlik alanlara konan yüzlerce leylek kar yağışına yakalandı.
© İHAAnadolu yakasının çeşitli ilçelerinde lapa lapa yağan kar, Kartal ilçesinde de etkisini gösterdi.
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© İHA
Anadolu yakasının çeşitli ilçelerinde lapa lapa yağan kar, Kartal ilçesinde de etkisini gösterdi.