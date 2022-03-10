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İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi
İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi
İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. İstanbul'un... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T13:04+0300
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türkiye
istanbul
yol
kar
kar yağışı
trafik
fotoğraf
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İstanbul'da kar yağışının başlaması ve öncesinde yapılan uyarılar nedeniyle bir çok sürücü özel araçlarıyla trafiğe çıkmadı.Bu nedenle birçok güzergah alışılmışın aksine boş kaldı. Haliç Köprüsü'nde gün boyu trafik rahat bir şekilde ilerledi.Öğle saatlerinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak ölçüldü. D100 ve TEM'de trafiğin oldukça rahat olduğu gözlenirken, hasarlı kazalar nedeniyle bir kaç lokal noktadaki sıkışıklığın dışında trafik oldukça rahat ilerliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbullular-toplu-tasimaya-yoneldi-trafik-yogunlugu-yuzde-31--1054588434.html
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istanbul, yol, kar, kar yağışı, trafik, fotoğraf

İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi

13:04 10.03.2022 (güncellendi: 13:16 10.03.2022)
© DHAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© DHA
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İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. İstanbul'un yollarında doluluk oranı öğle saatlerinde yüzde 29 olarak ölçüldü. Yollardaki son durum havadan görüntülendi.
İstanbul'da kar yağışının başlaması ve öncesinde yapılan uyarılar nedeniyle bir çok sürücü özel araçlarıyla trafiğe çıkmadı.
Bu nedenle birçok güzergah alışılmışın aksine boş kaldı. Haliç Köprüsü'nde gün boyu trafik rahat bir şekilde ilerledi.
Öğle saatlerinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak ölçüldü. D100 ve TEM'de trafiğin oldukça rahat olduğu gözlenirken, hasarlı kazalar nedeniyle bir kaç lokal noktadaki sıkışıklığın dışında trafik oldukça rahat ilerliyor.
İstanbul - Kar - Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
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İstanbullular toplu taşımaya yöneldi: Trafik yoğunluğu yüzde 31
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