https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulda-bos-kalan-yollar-havadan-goruntulendi-1054597579.html

İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi

İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi

İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. İstanbul'un... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T13:04+0300

2022-03-10T13:04+0300

2022-03-10T13:16+0300

türkiye

istanbul

yol

kar

kar yağışı

trafik

fotoğraf

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İstanbul'da kar yağışının başlaması ve öncesinde yapılan uyarılar nedeniyle bir çok sürücü özel araçlarıyla trafiğe çıkmadı.Bu nedenle birçok güzergah alışılmışın aksine boş kaldı. Haliç Köprüsü'nde gün boyu trafik rahat bir şekilde ilerledi.Öğle saatlerinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak ölçüldü. D100 ve TEM'de trafiğin oldukça rahat olduğu gözlenirken, hasarlı kazalar nedeniyle bir kaç lokal noktadaki sıkışıklığın dışında trafik oldukça rahat ilerliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbullular-toplu-tasimaya-yoneldi-trafik-yogunlugu-yuzde-31--1054588434.html

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istanbul, yol, kar, kar yağışı, trafik, fotoğraf