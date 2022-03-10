https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulda-bos-kalan-yollar-havadan-goruntulendi-1054597579.html
İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi
İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi
İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. İstanbul'un... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T13:04+0300
2022-03-10T13:04+0300
2022-03-10T13:16+0300
türkiye
istanbul
yol
kar
kar yağışı
trafik
fotoğraf
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İstanbul'da kar yağışının başlaması ve öncesinde yapılan uyarılar nedeniyle bir çok sürücü özel araçlarıyla trafiğe çıkmadı.Bu nedenle birçok güzergah alışılmışın aksine boş kaldı. Haliç Köprüsü'nde gün boyu trafik rahat bir şekilde ilerledi.Öğle saatlerinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak ölçüldü. D100 ve TEM'de trafiğin oldukça rahat olduğu gözlenirken, hasarlı kazalar nedeniyle bir kaç lokal noktadaki sıkışıklığın dışında trafik oldukça rahat ilerliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbullular-toplu-tasimaya-yoneldi-trafik-yogunlugu-yuzde-31--1054588434.html
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istanbul, yol, kar, kar yağışı, trafik, fotoğraf
İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi
13:04 10.03.2022 (güncellendi: 13:16 10.03.2022) Abone ol
İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. İstanbul'un yollarında doluluk oranı öğle saatlerinde yüzde 29 olarak ölçüldü. Yollardaki son durum havadan görüntülendi.
İstanbul'da kar yağışının başlaması ve öncesinde yapılan uyarılar nedeniyle bir çok sürücü özel araçlarıyla trafiğe çıkmadı.
Bu nedenle birçok güzergah alışılmışın aksine boş kaldı. Haliç Köprüsü'nde gün boyu trafik rahat bir şekilde ilerledi.
Öğle saatlerinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak ölçüldü. D100 ve TEM'de trafiğin oldukça rahat olduğu gözlenirken, hasarlı kazalar nedeniyle bir kaç lokal noktadaki sıkışıklığın dışında trafik oldukça rahat ilerliyor.