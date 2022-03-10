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İstanbul'da çarşaf giyip oyuncak silahla market soymaya çalıştılar
İstanbul'da çarşaf giyip oyuncak silahla market soymaya çalıştılar
İstanbul'da, çarşaf giyip girdikleri marketi oyuncak silahla soyma girişiminde bulunan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T13:53+0300
2022-03-10T13:57+0300
oyuncak silah
türkiye
istanbul
soygun
market
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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 31 Ocak'ta Sultanbeyli'deki bir markette yaşanan soygun girişiminin faillerini yakalamak için çalışma başlattı.Kapanış saatine yakın iş yerine gelen ve çarşaf giyerek kimliklerini gizlemeye çalışan 3 zanlının, ofiste hesap yapan market sorumlusunu silahla tehdit edip masanın üzerindeki paraları almaya çalıştıkları ortaya çıktı.Market sorumlusunun direnmesi üzerine soygunu gerçekleştiremeyen zanlıların, paraları doldurmak için yanlarında getirdikleri çuvalı ve oyuncak olduğu anlaşılan silahı düşürerek kaçtıkları belirlendi.Şüphelilerin iş yerine girdiği ve başarısız soygun girişiminin ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Şüphelilerden 3'ü tutuklandıAraştırma sonucunda erkek oldukları anlaşılan şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, Erkan T., Mete K., Mustafa Ş. ile olaya karıştığı değerlendirilen Umut T.'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Erkan T., Mete K. ve Mustafa Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Umut T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211203/oyuncak-tabancali-soyguncu-kuyumcu-tarafindan-vuruldu-1051410881.html
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oyuncak silah, istanbul, soygun, market

İstanbul'da çarşaf giyip oyuncak silahla market soymaya çalıştılar

13:53 10.03.2022 (güncellendi: 13:57 10.03.2022)
© AAÇarşaflı soyguncular
Çarşaflı soyguncular - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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İstanbul'da, çarşaf giyip girdikleri marketi oyuncak silahla soyma girişiminde bulunan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 31 Ocak'ta Sultanbeyli'deki bir markette yaşanan soygun girişiminin faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
Kapanış saatine yakın iş yerine gelen ve çarşaf giyerek kimliklerini gizlemeye çalışan 3 zanlının, ofiste hesap yapan market sorumlusunu silahla tehdit edip masanın üzerindeki paraları almaya çalıştıkları ortaya çıktı.
Market sorumlusunun direnmesi üzerine soygunu gerçekleştiremeyen zanlıların, paraları doldurmak için yanlarında getirdikleri çuvalı ve oyuncak olduğu anlaşılan silahı düşürerek kaçtıkları belirlendi.
Şüphelilerin iş yerine girdiği ve başarısız soygun girişiminin ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Araştırma sonucunda erkek oldukları anlaşılan şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, Erkan T., Mete K., Mustafa Ş. ile olaya karıştığı değerlendirilen Umut T.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Erkan T., Mete K. ve Mustafa Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Umut T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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