https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulda-carsaf-giyip-oyuncak-silahla-market-soymaya-calistilar-1054601815.html

İstanbul'da çarşaf giyip oyuncak silahla market soymaya çalıştılar

İstanbul'da çarşaf giyip oyuncak silahla market soymaya çalıştılar

İstanbul'da, çarşaf giyip girdikleri marketi oyuncak silahla soyma girişiminde bulunan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T13:53+0300

2022-03-10T13:53+0300

2022-03-10T13:57+0300

oyuncak silah

türkiye

istanbul

soygun

market

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 31 Ocak'ta Sultanbeyli'deki bir markette yaşanan soygun girişiminin faillerini yakalamak için çalışma başlattı.Kapanış saatine yakın iş yerine gelen ve çarşaf giyerek kimliklerini gizlemeye çalışan 3 zanlının, ofiste hesap yapan market sorumlusunu silahla tehdit edip masanın üzerindeki paraları almaya çalıştıkları ortaya çıktı.Market sorumlusunun direnmesi üzerine soygunu gerçekleştiremeyen zanlıların, paraları doldurmak için yanlarında getirdikleri çuvalı ve oyuncak olduğu anlaşılan silahı düşürerek kaçtıkları belirlendi.Şüphelilerin iş yerine girdiği ve başarısız soygun girişiminin ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Şüphelilerden 3'ü tutuklandıAraştırma sonucunda erkek oldukları anlaşılan şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, Erkan T., Mete K., Mustafa Ş. ile olaya karıştığı değerlendirilen Umut T.'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Erkan T., Mete K. ve Mustafa Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Umut T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211203/oyuncak-tabancali-soyguncu-kuyumcu-tarafindan-vuruldu-1051410881.html

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oyuncak silah, istanbul, soygun, market