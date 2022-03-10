https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulda-iki-metrobus-carpisti-1054607205.html
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı
İstanbul Esenyurt'ta durakta yolcu alan metrobüse, başka bir metrobüs arkadan çarptı. Kazada 4 yolcu hafif yaralandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T16:03+0300
2022-03-10T16:03+0300
2022-03-10T16:03+0300
türkiye
trafik kazası
kaza
metrobüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/1054469993_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_031c12cd7043f87037c05a9d15304ae8.jpg
Beylikdüzü istikametine seferi sırasında Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, başka bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.Dört yolcunun hafif yaralandığı kazada arkadan çarpan metrobüsün ön camı çatladı, ön aksamında hasar oluştu.Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.Kazaya karışan metrobüsler de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulda-metrobus-duraginin-guvenlik-gorevlisi-bicakla-yaralandi-1054600366.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/1054469993_134:0:782:486_1920x0_80_0_0_e3b1f2c24ac84df756da07a08e21e9f8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
trafik kazası, kaza, metrobüs
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı
Abone ol
İstanbul Esenyurt'ta durakta yolcu alan metrobüse, başka bir metrobüs arkadan çarptı. Kazada 4 yolcu hafif yaralandı.
Beylikdüzü istikametine seferi sırasında Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, başka bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.
Dört yolcunun hafif yaralandığı kazada arkadan çarpan metrobüsün ön camı çatladı, ön aksamında hasar oluştu.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazaya karışan metrobüsler de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.