https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulda-iki-metrobus-carpisti-1054607205.html

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı

İstanbul Esenyurt'ta durakta yolcu alan metrobüse, başka bir metrobüs arkadan çarptı. Kazada 4 yolcu hafif yaralandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T16:03+0300

2022-03-10T16:03+0300

2022-03-10T16:03+0300

türkiye

trafik kazası

kaza

metrobüs

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Beylikdüzü istikametine seferi sırasında Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, başka bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.Dört yolcunun hafif yaralandığı kazada arkadan çarpan metrobüsün ön camı çatladı, ön aksamında hasar oluştu.Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.Kazaya karışan metrobüsler de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulda-metrobus-duraginin-guvenlik-gorevlisi-bicakla-yaralandi-1054600366.html

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trafik kazası, kaza, metrobüs