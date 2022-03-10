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İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı
İstanbul Esenyurt'ta durakta yolcu alan metrobüse, başka bir metrobüs arkadan çarptı. Kazada 4 yolcu hafif yaralandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T16:03+0300
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türkiye
trafik kazası
kaza
metrobüs
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Beylikdüzü istikametine seferi sırasında Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, başka bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.Dört yolcunun hafif yaralandığı kazada arkadan çarpan metrobüsün ön camı çatladı, ön aksamında hasar oluştu.Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.Kazaya karışan metrobüsler de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulda-metrobus-duraginin-guvenlik-gorevlisi-bicakla-yaralandi-1054600366.html
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trafik kazası, kaza, metrobüs

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı

16:03 10.03.2022
© AAİstanbul, metrobüs
İstanbul, metrobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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İstanbul Esenyurt'ta durakta yolcu alan metrobüse, başka bir metrobüs arkadan çarptı. Kazada 4 yolcu hafif yaralandı.
Beylikdüzü istikametine seferi sırasında Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, başka bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.
Dört yolcunun hafif yaralandığı kazada arkadan çarpan metrobüsün ön camı çatladı, ön aksamında hasar oluştu.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazaya karışan metrobüsler de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
İstanbul, metrobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
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İstanbul'da metrobüs durağının güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı
13:42
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