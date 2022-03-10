https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulda-kamu-personeli-yarin-da-idari-izinli-sayilacak--1054605605.html

İstanbul'da kar fırtınası: Kamu personeli yarın da idari izinli sayılacak

İstanbul'da kar fırtınası: Kamu personeli yarın da idari izinli sayılacak

İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T15:21+0300

2022-03-10T15:21+0300

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağını duyurdu. Vali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin saat 19.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı.İstanbulluları "Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım, toplu taşıma araçlarını tercih edelim" diyerek uyaran Yerlikaya, "Bir önemli uyarı daha; araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulda-bos-kalan-yollar-havadan-goruntulendi-1054597579.html

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