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İstanbul'da kar fırtınası: Kamu personeli yarın da idari izinli sayılacak
İstanbul'da kar fırtınası: Kamu personeli yarın da idari izinli sayılacak
İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağını duyurdu. Vali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin saat 19.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı.İstanbulluları "Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım, toplu taşıma araçlarını tercih edelim" diyerek uyaran Yerlikaya, "Bir önemli uyarı daha; araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulda-bos-kalan-yollar-havadan-goruntulendi-1054597579.html
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istanbul, kar, kar yağışı

İstanbul'da kar fırtınası: Kamu personeli yarın da idari izinli sayılacak

15:21 10.03.2022 (güncellendi: 16:00 10.03.2022)
© İHAİstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© İHA
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İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağı bildirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağını duyurdu.
Vali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin saat 19.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı.
İstanbulluları "Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım, toplu taşıma araçlarını tercih edelim" diyerek uyaran Yerlikaya, "Bir önemli uyarı daha; araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun" dedi.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi
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