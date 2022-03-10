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İstanbul'da metrobüs durağının güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı
İstanbul'da metrobüs durağının güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı
İstanbul Eyüpsultan'da metrobüs durağındaki güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T13:42+0300
2022-03-10T13:42+0300
türkiye
metrobüs
saldırı
bıçaklı saldırı
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Ayvansaray metrobüs durağındaki turnikelerden ücretsiz geçmeye çalıştıkları iddia edilen İ.K. ve S.K. ile güvenlik görevlisi N.Y. arasında tartışma yaşandı.Tartışma sırasında bıçakla yaralanan N.Y, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Metrobüse binerek kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların kimliklerini tespit etti.Şüphelilerden S.K. Küçükçekmece'de kaldığı adreste gözaltına alındı. İ.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Öte yandan, olay metrobüs durağındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin güvenlik görevlisiyle tartışması ve şüphelilerden birinin elindeki bıçakla görevliye saldırması yer alıyor.
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metrobüs, saldırı, bıçaklı saldırı

İstanbul'da metrobüs durağının güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı

13:42 10.03.2022
© AAİstanbul, metrobüs
İstanbul, metrobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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İstanbul Eyüpsultan'da metrobüs durağındaki güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı.
Ayvansaray metrobüs durağındaki turnikelerden ücretsiz geçmeye çalıştıkları iddia edilen İ.K. ve S.K. ile güvenlik görevlisi N.Y. arasında tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında bıçakla yaralanan N.Y, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Metrobüse binerek kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların kimliklerini tespit etti.
Şüphelilerden S.K. Küçükçekmece'de kaldığı adreste gözaltına alındı. İ.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan, olay metrobüs durağındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin güvenlik görevlisiyle tartışması ve şüphelilerden birinin elindeki bıçakla görevliye saldırması yer alıyor.
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