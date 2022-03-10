https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulda-metrobus-duraginin-guvenlik-gorevlisi-bicakla-yaralandi-1054600366.html

İstanbul'da metrobüs durağının güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı

İstanbul'da metrobüs durağının güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı

İstanbul Eyüpsultan'da metrobüs durağındaki güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T13:42+0300

2022-03-10T13:42+0300

2022-03-10T13:42+0300

türkiye

metrobüs

saldırı

bıçaklı saldırı

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Ayvansaray metrobüs durağındaki turnikelerden ücretsiz geçmeye çalıştıkları iddia edilen İ.K. ve S.K. ile güvenlik görevlisi N.Y. arasında tartışma yaşandı.Tartışma sırasında bıçakla yaralanan N.Y, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Metrobüse binerek kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların kimliklerini tespit etti.Şüphelilerden S.K. Küçükçekmece'de kaldığı adreste gözaltına alındı. İ.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Öte yandan, olay metrobüs durağındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin güvenlik görevlisiyle tartışması ve şüphelilerden birinin elindeki bıçakla görevliye saldırması yer alıyor.

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metrobüs, saldırı, bıçaklı saldırı