https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulun-iki-barajinda-doluluk-orani-yuzde-100u-gordu-1054620355.html

İstanbul'un iki barajında doluluk oranı yüzde 100'ü gördü

İstanbul'un iki barajında doluluk oranı yüzde 100'ü gördü

İstanbul’da yüzde 40’lara kadar inen barajlardaki doluluk oranları arttı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre; İstanbul’un tüm... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T22:23+0300

2022-03-10T22:23+0300

2022-03-10T22:23+0300

türkiye

istanbul

baraj

kar yağışı

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İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağmur ve kar yağışları barajlardaki doluluk oranına önemli katkı yaptı. Kentteki barajlardaki su oranı, son iki ayda yüzde 50 artış gösterdi.Kar ve yağmur yağışlarından sonra İstanbul genelindeki barajlarda doluluk oranı yüzde 83,41 seviyesine çıktı. Kazandere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı yüzde 100’e; Elmalı, Darlık, Pabuçdere barajlarında ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı şöyle:Alibeyköy: Yüzde 81.1Büyükçekmece: Yüzde 75.84Darlık: Yüzde 92.02Elmalı: Yüzde 94.04Istrancalar: Yüzde 100Kazandere: Yüzde 100Ömerli: Yüzde 90.3Pabuçdere: Yüzde 91,35Sazlıdere: Yüzde 55.94Terkos: Yüzde 80.25

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istanbul, baraj, kar yağışı