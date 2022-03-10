Türkiye
CANLI | Pentagon: Ukrayna'ya Patriot sistemleri konuşlandırılması gündemde yok
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulun-iki-barajinda-doluluk-orani-yuzde-100u-gordu-1054620355.html
İstanbul'un iki barajında doluluk oranı yüzde 100'ü gördü
İstanbul'un iki barajında doluluk oranı yüzde 100'ü gördü
İstanbul’da yüzde 40’lara kadar inen barajlardaki doluluk oranları arttı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre; İstanbul’un tüm... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T22:23+0300
2022-03-10T22:23+0300
türkiye
istanbul
baraj
kar yağışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1043838635_0:23:1025:599_1920x0_80_0_0_9205456909636e8fe8cb80fb1cdfb2fe.jpg
İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağmur ve kar yağışları barajlardaki doluluk oranına önemli katkı yaptı. Kentteki barajlardaki su oranı, son iki ayda yüzde 50 artış gösterdi.Kar ve yağmur yağışlarından sonra İstanbul genelindeki barajlarda doluluk oranı yüzde 83,41 seviyesine çıktı. Kazandere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı yüzde 100’e; Elmalı, Darlık, Pabuçdere barajlarında ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı şöyle:Alibeyköy: Yüzde 81.1Büyükçekmece: Yüzde 75.84Darlık: Yüzde 92.02Elmalı: Yüzde 94.04Istrancalar: Yüzde 100Kazandere: Yüzde 100Ömerli: Yüzde 90.3Pabuçdere: Yüzde 91,35Sazlıdere: Yüzde 55.94Terkos: Yüzde 80.25
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1043838635_98:0:925:620_1920x0_80_0_0_77bca888292840be88fc656ca068247e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, baraj, kar yağışı

İstanbul'un iki barajında doluluk oranı yüzde 100'ü gördü

22:23 10.03.2022
© DHAİstanbul - baraj - kar
İstanbul - baraj - kar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
İstanbul’da yüzde 40’lara kadar inen barajlardaki doluluk oranları arttı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre; İstanbul’un tüm barajlarındaki doluluk oranı yüzde 83,41 seviyesine çıkarken Kazandere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü.
İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağmur ve kar yağışları barajlardaki doluluk oranına önemli katkı yaptı. Kentteki barajlardaki su oranı, son iki ayda yüzde 50 artış gösterdi.
Kar ve yağmur yağışlarından sonra İstanbul genelindeki barajlarda doluluk oranı yüzde 83,41 seviyesine çıktı. Kazandere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı yüzde 100’e; Elmalı, Darlık, Pabuçdere barajlarında ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.

İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı şöyle:
Alibeyköy: Yüzde 81.1
Büyükçekmece: Yüzde 75.84
Darlık: Yüzde 92.02
Elmalı: Yüzde 94.04
Istrancalar: Yüzde 100
Kazandere: Yüzde 100
Ömerli: Yüzde 90.3
Pabuçdere: Yüzde 91,35
Sazlıdere: Yüzde 55.94
Terkos: Yüzde 80.25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала