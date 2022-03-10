https://tr.sputniknews.com/20220310/izmirde-vapur-seferleri-iptal-edildi-1054621101.html
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T22:38+0300
2022-03-10T22:38+0300
2022-03-10T22:38+0300
türkiye
izmir
vapur
iptal
sefer
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İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.Açıklamada, "Saat 22.15 itibarıyla olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadesi kullanıldı.
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izmir, vapur, iptal, sefer
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
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İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Saat 22.15 itibarıyla olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadesi kullanıldı.