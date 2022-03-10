https://tr.sputniknews.com/20220310/kardesini-tabanca-ile-vurdu-susturmak-icin-ates-actim-1054592042.html

Kardeşini tabanca ile vurdu: 'Susturmak için ateş açtım'

Kardeşini tabanca ile vurdu: 'Susturmak için ateş açtım'

İzmit'te 48 yaşındaki Güven Kayacan, tartıştığı 37 yaşındaki kardeşi Gökhan Kayacan'ı tabanca ile öldürdü. Kayacan, kardeşinin olay günü alkollü olduğunu... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T11:09+0300

2022-03-10T11:09+0300

2022-03-10T11:09+0300

türkiye

türkiye

cinayet

izmit

kardeş

tabanca

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İzmit'te yaşayan Gökhan Kayacan, telefonda tartıştığı ağabeyi Güven Karacan ile konuşmak için evinin önüne geldi. Çıkan kavgada Güven Kayacan, kardeşini tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Gökhan Kayacan, hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.Şarjördeki tüm mermiler ateşlenmişİddianamede, Gökhan Kayacan'ın olaydan 2 ay önce ağabeyi Güven Kayacan'ın şirketinde çalışmaya başladığı ve olay gecesi kardeşlerin şirket aracının kullanımı konusunda telefonda tartıştıkları belirtildi. Gökhan Kayacan'ın yüz yüze konuşmak için ağabeyinin evinin önüne gelmesiyle kardeşlerin tekrar tartışmaya başladığı kaydedildi. İddianamede, ruhsatsız tabancasını alan Güven Kayacan'ın, kardeşinin üzerine doğru silahın şarjöründeki tüm mermileri ateşlediği aktarıldı. Gökhan Kayacan'ın, mermilerden birinin, sol koltuk altına isabet etmesi sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.İddianamede, Güven Kayacan'ın ifadesine de yer verildi. Güven Kayacan, ifadesinde; kardeşinin kendi şirketinde çalıştığını, çok alkol kullandığını, olay günü de alkollü olduğunu, evinin önüne gelerek küfürlü ve bağırarak konuştuğunu söyledi. Kayacan, kardeşini korkutarak susturmak amacıyla evindeki tabanca ile etrafa ateş açtığını, merminin kardeşine isabet ettiğini sonradan gördüğünü ve öldürme kastı olmadığını öne sürdü.Savı, savunmaya itibar etmediGökhan Kayacan'ın otopsi raporuna da iddianamede yer verildi. Gökhan Kayacan'ın ateşli silah yaralanmasına bağlı iç organlarında oluşan hasar nedeniyle öldüğü belirtilen raporda, merminin vücuda giriş yeri, vücut içindeki ilerleyişi ve bulunduğu konumuna göre yerden sekme sonucu değil; silahtan çıktıktan sonra direkt vücuda isabet ettiği belirlendi. Raporu değerlendiren cumhuriyet savcısı, Güven Kayacan'ın öldürme kastıyla ateş etmediğine ve yerden seken merminin isabet etmiş olacağına dair savunmasına, cezadan kurtulmaya yönelik olması nedeniyle itibar edilmemesi gerektiğine kanaat getirdi.Tüm delil, ifade ve raporları değerlendiren savcı, Güven Kayacan'ın 'kardeşe karşı kasten öldürme' iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlaması ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile yargılanmasını talep etti.

https://tr.sputniknews.com/20220203/sinopta-yaninda-silah-tasiyan-bir-kisi-ayni-masada-oturdugu-arkadasini-yanlislikla-vurdu-1053408348.html

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türkiye, cinayet, izmit, kardeş, tabanca