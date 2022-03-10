Türkiye
SON DAKİKA| Lavrov: Nükleer savaş çıkabileceğine inanmak istemiyorum
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220310/kavgayi-ayirmaya-calisan-motokurye-silahla-vuruldu-1054591302.html
Kavgayı ayırmaya çalışan motokurye silahla vuruldu
Kavgayı ayırmaya çalışan motokurye silahla vuruldu
İstanbul Ortaköy’de iki grup arasında çıkan sözlü tartışmada silahlar çekildi. İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen motokurye ve kavgaya karışan... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T10:47+0300
2022-03-10T10:47+0300
türkiye
ortaköy
beşiktaş
kurye
kavga
silahlı kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054591276_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_2cc3b6aeb320360987f927ad1565c6eb.jpg
Kavga, saat 00.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi Bulgurcu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma silahların çekilmesiyle kavgaya dönüştü. Yoldan geçen Ramazan Kocabaş isimli motokurye, kavgaya karışan iki grubu ayırmak isterken, silahların çekilmesiyle bacağından vurularak yaralanırken kavgaya taraf olan Reşit Gürez de bacağından vurularak yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurularak yaralanan Reşit Gürez ticari taksiyle Beşiktaş’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Motokurye Ramazan Kocabaş ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de çevrede delil araştırması yaptı. Saldırganlar silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçarken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Hastaneye kaldırılan iki yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.
türkiye
ortaköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054591276_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_607e2c135d3b325968e69683a3fa9dae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ortaköy, beşiktaş, kurye, kavga, silahlı kavga

Kavgayı ayırmaya çalışan motokurye silahla vuruldu

10:47 10.03.2022
© İHA / Kavgayı ayırmaya çalışan motokurye bacağından vuruldu
Kavgayı ayırmaya çalışan motokurye bacağından vuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© İHA /
Abone olGoogle news
İstanbul Ortaköy’de iki grup arasında çıkan sözlü tartışmada silahlar çekildi. İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen motokurye ve kavgaya karışan gruplardan bir kişi ayağından yaralandı.
Kavga, saat 00.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi Bulgurcu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma silahların çekilmesiyle kavgaya dönüştü. Yoldan geçen Ramazan Kocabaş isimli motokurye, kavgaya karışan iki grubu ayırmak isterken, silahların çekilmesiyle bacağından vurularak yaralanırken kavgaya taraf olan Reşit Gürez de bacağından vurularak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurularak yaralanan Reşit Gürez ticari taksiyle Beşiktaş’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Motokurye Ramazan Kocabaş ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de çevrede delil araştırması yaptı. Saldırganlar silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçarken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Hastaneye kaldırılan iki yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала