https://tr.sputniknews.com/20220310/kayseride-sanal-kumar-oynayan-50-bin-kisiye-para-cezasi-1054608294.html
Kayseri'de sanal kumar oynayan 50 bin kişiye para cezası
Kayseri'de sanal kumar oynayan 50 bin kişiye para cezası
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından Kayseri’deki banka şubelerinde açılan hesaplara sanal kumar için para yatıran ve sanal kumar oynayan yaklaşık 50 bin... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T16:28+0300
2022-03-10T16:28+0300
2022-03-10T16:32+0300
online kumar
türkiye
kayseri
para cezası
masak
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Kayseri’de internet üzerinden oynanan sanal kumar nedeniyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Dairesi tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.Yapılan çalışmalarda çeşitli illerde ikamet eden ve sanal kumar oynamak için internetteki sanal kumar sitelerinin kullanıldığı, Kayseri’deki banka şubelerinde açılan hesaplara para yatıran yaklaşık 50 bin kişi tespit edildi.Toplamda yaklaşık 500 milyon TL idari para cezasıSuç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışmalar kapsamında açılan banka hesaplarındaki paralara da el konulduğu öğrenildi. Çalışmalarda; sanal kumar oynayıp Kayseri’deki banka şubelerinde açılan hesaplara para yatırdığı belirlenen yaklaşık 50 bin kişiye de kişi başı 8 bin 800 TL, toplamda yaklaşık 500 milyon TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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online kumar, kayseri, para cezası, masak
Kayseri'de sanal kumar oynayan 50 bin kişiye para cezası
16:28 10.03.2022 (güncellendi: 16:32 10.03.2022) Abone ol
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından Kayseri’deki banka şubelerinde açılan hesaplara sanal kumar için para yatıran ve sanal kumar oynayan yaklaşık 50 bin kişiye ceza kesildiği öğrenildi.
Kayseri’de internet üzerinden oynanan sanal kumar nedeniyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Dairesi tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda çeşitli illerde ikamet eden ve sanal kumar oynamak için internetteki sanal kumar sitelerinin kullanıldığı, Kayseri’deki banka şubelerinde açılan hesaplara para yatıran yaklaşık 50 bin kişi tespit edildi.
Toplamda yaklaşık 500 milyon TL idari para cezası
Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışmalar kapsamında açılan banka hesaplarındaki paralara da el konulduğu öğrenildi. Çalışmalarda; sanal kumar oynayıp Kayseri’deki banka şubelerinde açılan hesaplara para yatırdığı belirlenen yaklaşık 50 bin kişiye de kişi başı 8 bin 800 TL, toplamda yaklaşık 500 milyon TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.