https://tr.sputniknews.com/20220310/kilicdaroglundan-bahceliye-emojili-tepki-1054613009.html
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'emoji'li tepki
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'emoji'li tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyareti için kendisini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Twitter hesabı üzerinden 'emoji'li tepki... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T18:32+0300
2022-03-10T18:32+0300
2022-03-10T18:32+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Diyarbakır'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye’nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur" açıklamasında bulundu.Bahçeli'nin bu paylaşımını alıntılayan Kemal Kılıçdaroğlu, 'emoji' paylaşımıyla tepki gösterdi.
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kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'emoji'li tepki
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyareti için kendisini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Twitter hesabı üzerinden 'emoji'li tepki gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Diyarbakır'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye’nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur" açıklamasında bulundu.
Bahçeli'nin bu paylaşımını alıntılayan Kemal Kılıçdaroğlu, 'emoji' paylaşımıyla tepki gösterdi.