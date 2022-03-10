https://tr.sputniknews.com/20220310/kiz-arkadasi-tarafindan-sirtindan-bicaklandi--1054609893.html

Kız arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandı

Kız arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandı

Eskişehir'de meydana gelen olayda, tartıştığı kız arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T16:58+0300

2022-03-10T16:58+0300

2022-03-10T16:58+0300

türkiye

kız arkadaş

eskişehir

evlilik

bıçak

bıçakla yaralama

bıçaklama

tutuklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054609712_0:0:733:412_1920x0_80_0_0_0f3826fb7e9eb29aa4b3d0f0a1ed579e.jpg

9 Mart'ta Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, iki sevgili arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çift arasındaki kavgada Onur Ö., kız arkadaşı Hanife U. tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Onur Ö., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Gözaltına alınan kadın tutuklandıHastanede tedavisi devam eden Onur Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Erkek arkadaşını sırtından bıçaklayarak yaralayan ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Hanife U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve cezaevine gönderildi.Yaralanan Onur Ö.'nün Ocak ayı sonunda Hanife U.'ya evlenme teklif ettiği ve çiftin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220310/genc-hakim-parkta-olu-bulunmustu-arkasinda-3-sayfalik-not-birakmis-1054609028.html

türkiye

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kız arkadaş, eskişehir, evlilik, bıçak, bıçakla yaralama, bıçaklama, tutuklama