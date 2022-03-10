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Kız arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandı
Kız arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandı
Eskişehir'de meydana gelen olayda, tartıştığı kız arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T16:58+0300
2022-03-10T16:58+0300
türkiye
kız arkadaş
eskişehir
evlilik
bıçak
bıçakla yaralama
bıçaklama
tutuklama
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9 Mart'ta Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, iki sevgili arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çift arasındaki kavgada Onur Ö., kız arkadaşı Hanife U. tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Onur Ö., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Gözaltına alınan kadın tutuklandıHastanede tedavisi devam eden Onur Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Erkek arkadaşını sırtından bıçaklayarak yaralayan ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Hanife U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve cezaevine gönderildi.Yaralanan Onur Ö.'nün Ocak ayı sonunda Hanife U.'ya evlenme teklif ettiği ve çiftin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220310/genc-hakim-parkta-olu-bulunmustu-arkasinda-3-sayfalik-not-birakmis-1054609028.html
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kız arkadaş, eskişehir, evlilik, bıçak, bıçakla yaralama, bıçaklama, tutuklama

Kız arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandı

16:58 10.03.2022
© İHAKız arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandı
Kız arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© İHA
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Eskişehir'de meydana gelen olayda, tartıştığı kız arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.
9 Mart'ta Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, iki sevgili arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Çift arasındaki kavgada Onur Ö., kız arkadaşı Hanife U. tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Onur Ö., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan kadın tutuklandı

Hastanede tedavisi devam eden Onur Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Erkek arkadaşını sırtından bıçaklayarak yaralayan ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Hanife U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve cezaevine gönderildi.
Yaralanan Onur Ö.'nün Ocak ayı sonunda Hanife U.'ya evlenme teklif ettiği ve çiftin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.
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