https://tr.sputniknews.com/20220310/kocaeliden-istanbul-yonune-tir-ve-kamyon-gecisine-izin-verilmiyor-1054585701.html

Kocaeli'den İstanbul yönüne TIR ve kamyon geçişine izin verilmiyor

Kocaeli'den İstanbul yönüne TIR ve kamyon geçişine izin verilmiyor

Kocaeli Valiliğince alınan karar gereği, İstanbul yönüne TIR ve kamyon geçişi durduruldu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T05:05+0300

2022-03-10T05:05+0300

2022-03-10T05:27+0300

türkiye

kar

istanbul

kocaeli

kamyon

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Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'den İstanbul istikametine saat 04.00’ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar TIR ve kamyon geçişi engellendi.Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları ile D-100 kara yolunda önlem alan polis, sürücüleri uyararak TIR ve kamyonların geçişine izin vermedi.Sürücüler, bulundukları bölgelerde en yakın dinlenme tesisleri ile TIR parklarına yönlendirildi.

türkiye

istanbul

kocaeli

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kar, istanbul, kocaeli, kamyon