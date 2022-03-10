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https://tr.sputniknews.com/20220310/kocaeliden-istanbul-yonune-tir-ve-kamyon-gecisine-izin-verilmiyor-1054585701.html
Kocaeli'den İstanbul yönüne TIR ve kamyon geçişine izin verilmiyor
Kocaeli'den İstanbul yönüne TIR ve kamyon geçişine izin verilmiyor
Kocaeli Valiliğince alınan karar gereği, İstanbul yönüne TIR ve kamyon geçişi durduruldu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T05:05+0300
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istanbul
kocaeli
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Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'den İstanbul istikametine saat 04.00’ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar TIR ve kamyon geçişi engellendi.Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları ile D-100 kara yolunda önlem alan polis, sürücüleri uyararak TIR ve kamyonların geçişine izin vermedi.Sürücüler, bulundukları bölgelerde en yakın dinlenme tesisleri ile TIR parklarına yönlendirildi.
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kar, istanbul, kocaeli, kamyon

Kocaeli'den İstanbul yönüne TIR ve kamyon geçişine izin verilmiyor

05:05 10.03.2022 (güncellendi: 05:27 10.03.2022)
© AAKocaeli trafik kontrol
Kocaeli trafik kontrol - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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Kocaeli Valiliğince alınan karar gereği, İstanbul yönüne TIR ve kamyon geçişi durduruldu.
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'den İstanbul istikametine saat 04.00’ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar TIR ve kamyon geçişi engellendi.
Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları ile D-100 kara yolunda önlem alan polis, sürücüleri uyararak TIR ve kamyonların geçişine izin vermedi.
Sürücüler, bulundukları bölgelerde en yakın dinlenme tesisleri ile TIR parklarına yönlendirildi.
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