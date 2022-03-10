https://tr.sputniknews.com/20220310/kulupler-birligi-baskani-agaoglu-mhknin-hakem-kararini-zamanlama-acisindan-dogru-bulmuyorum-1054613286.html

Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu: MHK'nın hakem kararını zamanlama açısından doğru bulmuyorum

Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu: MHK'nın hakem kararını zamanlama açısından doğru bulmuyorum

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Merkez Hakem Kurulu’nun hakemlerle ilgili almış olduğu kararın zamanlamasını doğru bulmadığını... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T18:36+0300

2022-03-10T18:36+0300

2022-03-10T18:41+0300

merkez hakem kurulu (mhk)

spor

trabzonspor kulübü başkanı ahmet ağaoğlu

yayın hakkı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054613215_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_d64e7bf53bbcb8127aec56e0e3e9e81a.jpg

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gerçekleştirilen Kulüp Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) hakemlerle alakalı aldığı kararlara değinen Ağaoğlu, şunları kaydetti:"Görüş ayrılıkları olmasına rağmen kulüp başkanlarımız, MHK’nın kararın zamanlamasıyla alakalı olarak endişelerini yerine getirdiler. Şekil olarak da hangi kriterler göz önünde bulundurularak yol ayrımına geldiği konusunda başkanlarımızın kafasındaki soru işaretleri ve endişeleri olduğu ifade edildi. Her ne kadar Kulüpler Birliği olsak da her kulübün farklı görüşleri olması doğal. Üzerinde görüş birliğine de vardığımız konuları zamanlama açısından uygun olmadığı yönünde görüş ifade ettiler. Bazı başkanlarımız da şekil olarak derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız için hangi kriterlerle karar aldıklarını merak ettiklerini belirttiler.Trabzonspor Kulübü olarak eğer kamuoyundaki tartışmaların üzerinden gideceksek, burada bu uygulamadan en fazla sıkıntı yaşayan biziz. Bu uygulama keşke devre arasında olsaydı, yetişmiyorsa da sezon sonunda yapılması çok daha doğru olurdu. Zamanlama açısından doğru bulmuyorum. Kendi fikrimi söylüyorum. Bu verilmiş olan karar MHK’nın ve TFF’nin onayladığı bir karar. Bundan sonraki 10 haftalık sürecin nasıl geçeceği konusunda ciddi soru işaretleri var. Bu sürecin sağlıklı geçeceği konusunda bugün yapmış olduğu konuşmada teminatı veren, MHK Başkanı oldu. Bu kararı veren kurum, aynı zamanda bu kararın ileriye dönük olarak işleyişin sorumluluğunu da üzerine aldı. Bu işin doğasında vardır. O kararı verip o sorumluluğu üzerine alan insanları da neden böyle bir karar aldınız diye eleştirmek pek doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olmaz. MHK Başkanı Gündoğdu, '6 bin civarında hakem kadromuz var' dedi. Böyle geniş bir rakama sahip oldukları yerde bunu en ince ayrıntısına kadar hesaplayarak böyle bir karar aldılar galiba."‘Galibiyet ücreti 800 bin eurodan 180 bin euroya düştü’Üç sene öncesinde Süper Lig kulüplerinin elde ettikleri galibiyete karşılık 800 bin euro prim aldığını hatırlatan Ağaoğlu, şöyle devam etti:‘Yayın ihalesi inşallah kulüplerin menfaatine göre neticelenecek’Yayın ihalesindeki son duruma ilişkin sorulan soruya cevap veren Ahmet Ağaoğlu, "Fazla karmaşık bir halde değil. Süreç yürüdüğü için ben de yeni yeni öğreniyorum. İhale süreci devam ettiğinden belirleyici ifadeler kullanmak sağlıklı değil. Çok açık, şeffaf bir durum değil ama çözülmeyecek gibi değil. Bir anlamda global olarak dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik şartları göz önünde bulundurduğumuz zaman ekonominin bu kadar stabil olmadığı süreçte ihale tarihinin gelmiş olması, savaşın patlak vermiş olmasını çok büyük şanssızlık olarak değerlendiriyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde kulüplerin menfaatine olacak bir neticeyle sonuçlandırırız" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220310/mhk-baskani-gundogdu-bu-karar-temizlik-degil-turk-hakemliginin-gelecegi-icin-atilan-adimin-ilkidir-1054595796.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

merkez hakem kurulu (mhk), trabzonspor kulübü başkanı ahmet ağaoğlu, yayın hakkı