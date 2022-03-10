https://tr.sputniknews.com/20220310/lavrov-bugunku-gorusmemiz-sonucunda--muzakerenin-yerini-alacak-hicbir-seyin-olmadigi-anlasildi-1054597523.html

Lavrov: Bir daha asla Batılı ortaklarımıza bağımlı olmayacağız

Lavrov: Bir daha asla Batılı ortaklarımıza bağımlı olmayacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna harekatı sonrasındaki yaptırımlara ilişkin "Bir daha asla Batılı ortaklarımıza bağımlı olmayacağız. Burada şirketler de... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T13:01+0300

2022-03-10T13:01+0300

2022-03-10T13:56+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Bugünkü görüşmemiz sonucunda müzakerenin yerini alacak hiçbir şeyin olmadığı anlaşıldı.- Bu görüşme Türk tarafının teklifiyle yapıldı. Sayın Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşme sonucunda bu karar alınmıştı.- Ukrayna krizinin çözümüne yönelik her girişimi destekleriz.- Bugünkü görüşmemiz sonucunda müzakerenin yerini alacak hiçbir şeyin olmadığı anlaşıldı İnsani konuları ele aldık. - Siviller gönüllü birlikler tarafından canlı kalkan olarak kullanılıyor. Bunlar biliniyor. İnsani koridor açılması planlanıyor.- Belarus'taki görüşmelerin çözüme ulaşmasını istiyoruz.- Ukrayna krizinin topluca, bütün tarafların çıkarlarını gözeterek çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Avrupa ülkelerinin görüşlerinin de dikkate alınarak sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.'Ukraynalı meslektaşlarımızın müzakere yolunu yanlış yerlere saptırmamalarını istiyoruz'- Ukraynalı meslektaşlarımız tarafından, ki bunu sürekli yapıyorlar, herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yerlere saptırmamalarını istiyoruz.- Biz Rusya tarafının günlük insani koridor açılması önerisini tekrarladık. En etkili ve en güvenli güzergahların seçilmesini amaçlıyoruz.- (AA muhabirinin sorusu üzerine) Özel harekat nasıl devam ediyor. Bu değerlendirmeleri Savunma Bakanlığı yapıyor. Her şeyin plana göre devam ettiğini söylüyor. Ukrayna’nın yurtdışından silah tedariğini tehlikeli olarak görüyor. AB kendi ilkelerini çiğniyor. Bu silahlar, teröristler tarafından sivil havacılığa tehdit olarak kullanıyor. Binlerce roketatar kullanılıyor.- AB’ye soruyoruz: Siz Rusya Federasyonu’na yönelik bu tehdidi nasıl durduracaksınız? Bu Avrupa’ya da yayılabilir. Biz diğer ülkelere saldırmayacağız. Aslında Ukrayna’ya da saldırmadık. Uzun yıllardır teklkif sunduk, kimse bizi dinlemedi. Putin, bu konuda çok ayrıntılı şekilde konuştu. Halk cumhuriyetlerine saldırılar uzun süredir planlı şekilde sürdürülüyordu.'Mariupol'deki doğum evi çoktan Azov Taburu tarafından ele geçirilmişti'- (CNBC muhabirinin sorusu üzerine) Aslında Rus silahlı güçleriyle ilgili bir sürü iddialarla karşılaşıyoruz. Bu doğum evinni çoktan Azov Taburu tarafından ele geçirildiği verileri Güvenlik Konseyi’ne 3 gün önce sunuldu. Kamuoyunun ne tür provokasyonlara maruz kaldığını kendiniz açıklayın.- Medyada duygusal yorumlara yer veriliyor ama kimse objektif bilgiyle ilgilenmiyor. Bize ‘haklı gözükmek için’ bir çok söylemde bulunduğumuzu söylediniz. Peki yıllar önce Ukrayna’nın Rus aleyhtarı devlet konumuna gelmesi ve Ukraynalılardan Batı ve Rusya arasında tercih yapılmasının istenmesi insani miydi? - Ukrayna topraklarında biyolojik laboratuvarlar ortaya çıktığında ve insanlık aleyhine çalışmalar yapıldığı ortaya çıktığında biz Batılı ülkelerin vicdanına seslenerek anlaşma talebinde bulunduk. Ancak NATO, genişleme tavrını sürdürdü. Biz Ukrayna’nın silahlandırılmasını veya neo-Nazi hükümeti kurulması ve birtakım faşist taburlar oluşturarak Devlet Başkanı tarafından 'şeref kıtası' olarak selamlanmasını istemiyoruz.'Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz'- Aslında biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. Ukrayna'nın da güvenliğini istiyoruz ama Rusya'nın da güvenliğinin sağlanmasını gözetiyoruz. Sanırım bu konuda gerçekçi düşünen insanlar da var ve bu bizi umutlandırıyor. - (Pervıy Kanal'ın sorusu üzerine) Görüşmeler bir sorunun çözülmesi için yapılmaktadır. Paralel temas grupları kurulmasını istediler. Birçok girişim devreye girdi. Bunlar çok basitçe açıklanabilir: Kendi yükümlülüklerini dış etkiyle yerine getirmeme niyetindeler. Kuleba ile Putin ve Zelenskiy’in bir araya gelme ihtimalini görüştük. Umuyorum ki ileride Putin ile Zelenskiy’in bir araya gelmesi gerekliliği ortaya çıkar. Şimdilik bu aşamaya gelebilmek için hazırlık çalışmaları yapmamız gereken dönemdeyiz. Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi reddetmiş değil, bir gün böyle bir görüşme gerçekleşebilir.'Ukrayna'daki askeri-biyolojik laboratuvarlar bizi endişelendiriyor'- (İtalyan basınının sorusu üzerine) Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri-biyolojik laboratuvarlar oluşturduğu iddiaları bizi endişelendiriyor. Bu konuda sorular yönelttik ve yanıt bekliyoruz. Bunların barışçıl amaçlı yapılmadığı çok açık.- Ülkelerin tek taraflı yasadışı Amerikan yaptırımlarına uymalarını istediklerini gizlemiyorlar. Bu kadar köklü ülkelerden bu tür talepler gelmesi hiç yakışık almıyor. Rusya Federasyonu ekonomisine gelince, bununla kendimiz ilgileneceğiz. Bu konuyla Putin ve hükümetimiz de ilgileniyor. Ekonomimiz bizi ilgilendiren bir konu.'Ukrayna'nın yeni bir Nazi hükümeti yönetiminde tehdit oluşturmasını istemiyoruz'- ( İngiliz basınının sorusu üzerine) ABD'ye yazılı yanıtlarımızı ilettik. Ukrayna dahil Avrupa ülkelerinin güvenliklerinin sağlanmasını istedik. Ukrayna ile ilgili alınacak kararlarda bizim de görüşümüzün alınmasını istedik. Askeri harekat kararının neden alındığını Devlet Başkanı Putin de açıkça dile getirdi, konuşmasını okuyabilirsiniz. Ukrayna'nın yeni bir Nazi hükümeti yönetiminde tehdit oluşturmasını istemiyoruz.- Yugoslavya, ortadan kaldırılmak için bombalandı ve Kosova'nın bağımsızlığı ilan edildiğinde bütün Batı ülkeleri alkışladı. Biz kez daha tekrar etmek istiyorum; burada Rusya'yla ilgili her şeye saldırı söz konusu. Burada ölüm kalım savaşı veriliyor.'Bir daha asla Batılı ortaklarımıza bağımlı olmayacağız'- Bir daha asla Batılı ortaklarımıza bağımlı olmayacağız. Burada şirketler de siyasi saldırının aleti olmuştur. Öyle bir tedbir alacağız ki, benzer bir duruma bir daha düşmeyeceğiz. Hiçbir kesim, ekonomimize karşı adım atamaz hale gelecek.- (Wall Street Journal muhabirinin sorusu üzerine) Bizler, Ukrayna'yı silahlandıran ülkelerin, kendileri için devasa bir tehdit oluşturduğunu düşünüyoruz. Burada Stinger füzeleri ve roketatarlar var. Ukraynalı yetkililer, silahları hiçbir belge ve kayıt olmadan dağıtıyor.- (Nükleer savaş çıkar mı?) Buna inanmıyorum, inanmak istemiyorum. ABD Başkanı Biden, kendisine soru sorulduğunda, 'Bu yaptırımların alternatifi sadece Üçüncü Dünya Savaşı' dedi. Kafalarından bu fikirler geçiyor ve biz kaygılanıyoruz.

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sergey lavrov, antalya, ukrayna, rusya, zirve, görüşme, nato, mariupol