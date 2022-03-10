https://tr.sputniknews.com/20220310/lavrovdan-cavusogluna-natonun-genislemesi-emsalsiz-bir-gerilim-yaratti-yanit-vermek-gerekliydi-1054608454.html
Lavrov’dan Çavuşoğlu'na: NATO’nun genişlemesi emsalsiz bir gerilim yarattı, yanıt vermek gerekliydi
Lavrov’dan Çavuşoğlu'na: NATO’nun genişlemesi emsalsiz bir gerilim yarattı, yanıt vermek gerekliydi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu’nun Antalya’da gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye dair Rusya Dışişleri’nden yapılan yazılı... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T16:33+0300
2022-03-10T16:33+0300
2022-03-10T16:33+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
antalya diplomasi forumu
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, Rusya ordusunun Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun nasıl ilerlediğine ilişkin bilgilendirdiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “NATO’nun yıllardır doğu Avrupa’ya doğru genişleyip Rusya sınırlarına yaklaşması, buraya saldırı silahları yerleştirmesi ve Minsk anlaşmalarını yerine getirmeyen aşırı milliyetçi Kiev rejimine silah tedariki yapması askeri gerilimin benzeri görülmemiş derecede artmasına neden oldu, bizim de buna bir yanıt vermemiz gerekti. Antalya’daki görüşmede bizim tarafımızdan bunlar aktarıldı.” Bunun yanında, Rusya ile Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde ve uluslararası kuruluşlarda yürüttüğü işbirliğinin de, Lavrov ve Çavuşoğlu’nun görüşmelerinde ele aldıkları konulardan birisi olduğu kaydedildi. Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi diyalog ile ekonomik işbirliğinin de ele alındığı görüşmede, iki ülke arasında yapılacak üst düzey ve en üst düzey görüşmelerin zamanının de konuşulduğu belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220310/disisleri-bakani-cavusoglu-temennimiz-barisin-saglanmasi-cabamiz-surecek-1054598678.html
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Lavrov’dan Çavuşoğlu'na: NATO’nun genişlemesi emsalsiz bir gerilim yarattı, yanıt vermek gerekliydi
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu’nun Antalya’da gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye dair Rusya Dışişleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Lavrov söz konusu görüşmede Çavuşoğlu’na, NATO’nun genişlemesinin Avrupa’da benzeri görülmemiş bir askeri gerilim yarattığını ve yanıt vermenin gerekli hâle geldiğini aktardı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, Rusya ordusunun Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun nasıl ilerlediğine ilişkin bilgilendirdiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “NATO’nun yıllardır doğu Avrupa’ya doğru genişleyip Rusya sınırlarına yaklaşması, buraya saldırı silahları yerleştirmesi ve Minsk anlaşmalarını yerine getirmeyen aşırı milliyetçi Kiev rejimine silah tedariki yapması askeri gerilimin benzeri görülmemiş derecede artmasına neden oldu, bizim de buna bir yanıt vermemiz gerekti. Antalya’daki görüşmede bizim tarafımızdan bunlar aktarıldı.”
Bunun yanında, Rusya ile Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde ve uluslararası kuruluşlarda yürüttüğü işbirliğinin de, Lavrov ve Çavuşoğlu’nun görüşmelerinde ele aldıkları konulardan birisi olduğu kaydedildi.
Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi diyalog ile ekonomik işbirliğinin de ele alındığı görüşmede, iki ülke arasında yapılacak üst düzey ve en üst düzey görüşmelerin zamanının de konuşulduğu belirtildi.