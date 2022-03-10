https://tr.sputniknews.com/20220310/lavrovdan-cavusogluna-natonun-genislemesi-emsalsiz-bir-gerilim-yaratti-yanit-vermek-gerekliydi-1054608454.html

Lavrov’dan Çavuşoğlu'na: NATO’nun genişlemesi emsalsiz bir gerilim yarattı, yanıt vermek gerekliydi

Lavrov’dan Çavuşoğlu'na: NATO’nun genişlemesi emsalsiz bir gerilim yarattı, yanıt vermek gerekliydi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu’nun Antalya’da gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye dair Rusya Dışişleri’nden yapılan yazılı... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T16:33+0300

2022-03-10T16:33+0300

2022-03-10T16:33+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

antalya diplomasi forumu

sergey lavrov

mevlüt çavuşoğlu

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, Rusya ordusunun Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun nasıl ilerlediğine ilişkin bilgilendirdiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “NATO’nun yıllardır doğu Avrupa’ya doğru genişleyip Rusya sınırlarına yaklaşması, buraya saldırı silahları yerleştirmesi ve Minsk anlaşmalarını yerine getirmeyen aşırı milliyetçi Kiev rejimine silah tedariki yapması askeri gerilimin benzeri görülmemiş derecede artmasına neden oldu, bizim de buna bir yanıt vermemiz gerekti. Antalya’daki görüşmede bizim tarafımızdan bunlar aktarıldı.” Bunun yanında, Rusya ile Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde ve uluslararası kuruluşlarda yürüttüğü işbirliğinin de, Lavrov ve Çavuşoğlu’nun görüşmelerinde ele aldıkları konulardan birisi olduğu kaydedildi. Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi diyalog ile ekonomik işbirliğinin de ele alındığı görüşmede, iki ülke arasında yapılacak üst düzey ve en üst düzey görüşmelerin zamanının de konuşulduğu belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220310/disisleri-bakani-cavusoglu-temennimiz-barisin-saglanmasi-cabamiz-surecek-1054598678.html

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rusya, ukrayna, antalya diplomasi forumu, sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu