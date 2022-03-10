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LC Waikiki'den metaverse hamlesi: Meta-store
LC Waikiki'den metaverse hamlesi: Meta-store
Türkiye’nin global moda perakende markası LC Waikiki, müşterilerine meta deneyimler sunmak için düğmeye bastı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
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metaverse
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lc waikiki
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LC Waikiki, içeride kurduğu meta ekip tarafından geliştirilen meta-store/mağaza-ötesi çalışmasının ilk görsellerini paylaştı.LC Waikiki'den yapılan açıklamaya göre, marka, metaverse evrenin beraberinde getirdiği etkileyici deneyimleme potansiyeli ile online ve offline alışveriş alışkanlıklarında yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, metaverse çalışmalarını gelişen teknolojilerin yardımıyla fiziksel ortamlarda, dijital kanallarda ve bütünleşik olarak çoklu kanallarda olmak üzere 3 başlıkta ele alacaklarını belirtti.Özer, bu heyecan verici değişimi, hem şirket içindeki meta ekibiyle, hem de dış kaynaklarla yöneteceklerini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220304/kunefeden-nft-ureten-tatlici-metaversete-sube-acti-1054428682.html
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metaverse, lc waikiki, dijital

LC Waikiki'den metaverse hamlesi: Meta-store

15:13 10.03.2022 (güncellendi: 15:18 10.03.2022)
© AALC Waikiki Meta-store
LC Waikiki Meta-store - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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Türkiye’nin global moda perakende markası LC Waikiki, müşterilerine meta deneyimler sunmak için düğmeye bastı.
LC Waikiki, içeride kurduğu meta ekip tarafından geliştirilen meta-store/mağaza-ötesi çalışmasının ilk görsellerini paylaştı.
LC Waikiki'den yapılan açıklamaya göre, marka, metaverse evrenin beraberinde getirdiği etkileyici deneyimleme potansiyeli ile online ve offline alışveriş alışkanlıklarında yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, metaverse çalışmalarını gelişen teknolojilerin yardımıyla fiziksel ortamlarda, dijital kanallarda ve bütünleşik olarak çoklu kanallarda olmak üzere 3 başlıkta ele alacaklarını belirtti.
Özer, bu heyecan verici değişimi, hem şirket içindeki meta ekibiyle, hem de dış kaynaklarla yöneteceklerini vurguladı.
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