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Macaristan'da Katalin Novak ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Macaristan'da Katalin Novak ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Macaristan Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada 137 oy alan Katalin Novak, 5 yıllığına cumhurbaşkanı seçildi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T14:16+0300
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macaristan
dünya
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Macaristan'da 199 sandalyeli Meclis'te 195 milletvekilinin katıldığı ve 188 geçerli oy kullanılan oylamada, hükümetteki Fidesz-KDNP'nin adayı, eski Aile Bakanı Katalin Novak, oyların 137'sini alarak cumhurbaşkanı seçildi.Muhalefet partilerinin ortak adayı Peter Rona ise 51 oy aldı.Ülkede seçilen ilk kadın cumhurbaşkanı olan Novak, iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Janos Ader'den koltuğu 10 Mayıs'ta devralacak.
https://tr.sputniknews.com/20220217/macaristan-basbakani-anayasa-acik-baba-erkek-anne-kadin-ve-aileyi-bir-erkek-ve-kadin-olusturur-1053967139.html
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macaristan, cumhurbaşkanı, kadın

Macaristan'da Katalin Novak ilk kadın cumhurbaşkanı oldu

14:16 10.03.2022 (güncellendi: 14:20 10.03.2022)
© AFP 2022Katalin Novak
Katalin Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022
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Macaristan Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada 137 oy alan Katalin Novak, 5 yıllığına cumhurbaşkanı seçildi.
Macaristan'da 199 sandalyeli Meclis'te 195 milletvekilinin katıldığı ve 188 geçerli oy kullanılan oylamada, hükümetteki Fidesz-KDNP'nin adayı, eski Aile Bakanı Katalin Novak, oyların 137'sini alarak cumhurbaşkanı seçildi.
Muhalefet partilerinin ortak adayı Peter Rona ise 51 oy aldı.
Ülkede seçilen ilk kadın cumhurbaşkanı olan Novak, iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Janos Ader'den koltuğu 10 Mayıs'ta devralacak.
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