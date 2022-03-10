https://tr.sputniknews.com/20220310/mansur-yavas-gerekirse-belediyemizin-bir-buyuk-projesini-askiya-alip-vatandasin-yaninda-olacagiz-1054608793.html

Mansur Yavaş: Gerekirse belediyemizin bir büyük projesini askıya alıp vatandaşın yanında olacağız

Mansur Yavaş: Gerekirse belediyemizin bir büyük projesini askıya alıp vatandaşın yanında olacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafının kontak kapatma kararı hakkında açıklama yaptı. Yavaş, "Gerekirse... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T16:38+0300

2022-03-10T16:38+0300

2022-03-10T16:38+0300

ekonomi

türkiye

zam

ekonomik kriz

ankara

minibüs

otobüs

mansur yavaş

ankara büyükşehir belediyesi

belediye

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafının kontak kapatma kararı hakkında açıklama yaptı. Yavaş, "Bu tekliflerin kabul edilmemesi halinde, ekonomik koşullara dayanabildiğimiz ölçüde EGO otobüslerine zam yapmadan, gerekirse belediyemizin bir büyük projesini askıya alıp, bugün olduğu gibi bundan sonra da tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanında olacağız. Zaten ekonomik zorluklarla mücadele eden hemşehrilerimizin daha fazla mağdur olmaması ve evine bir adet fazla ekmek götürebilmesi bizim önceliğimizdir." dedi.Yavaş, "Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımızın yararına olan hizmetlerimizi uygulamaya başladık. Özellikle pandemi döneminde, 6 milyon Ankaralı hemşehrimizin sıkıntılarını en aza indirmek için ara vermeden çalıştık ve tüm dünyaya örnek bir dayanışmayı birlikte sergiledik. Bu süreçte tüm esnaf gruplarının olduğu gibi, toplu taşıma esnafımıza da birçok destekte bulunduk. Pandeminin en ağır dönemlerinde maske, dezenfektan ve şeffaf kabin gibi uygulamaları esnafımızla buluşturduk. Bunun dışında, pandemi dönemi boyunca, bugüne dek özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafımıza toplamda yaklaşık 90 milyon liralık maddi destekte bulunduk. Örneğin, merkezde çalışan özel halk otobüsü esnafına Bakanlık aylık 178 bin liralık destekte bulunurken Belediyemiz aynı esnaf grubuna aylık 3 milyon 216 bin liralık desteği halen sürdürüyor. Kısacası Belediyemiz ulaşım esnafına yaklaşık 20 kat fazla destek sağlamaktadır. Bu, Ankara tarihinde görülmemiş bir destek olarak kayıtlara geçti. Buradaki amacımız bir yandan esnafa destek verirken bir yandan da vatandaşlarımızı bu ekonomik koşullarda daha fazla mağdur etmemektir." diye konuştu.Yavaş şu ifadeleri kullandı:Yavaş açıklamasında şu noktalara da değindi:

https://tr.sputniknews.com/20220310/ankarada-ozel-halk-otobusu-ve-minibus-suruculeri-kontak-kapatti-1054586823.html

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türkiye, zam, ekonomik kriz, ankara, minibüs, otobüs, mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi, belediye