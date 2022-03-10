Marketten aldığı tavuğun içinden demir parçası çıktı

“Piliç parmak bonfile, piliç sırtsız göğüslerin fileto işleme hatlarında işlenmesi neticesinde elde edilmektedir. Elde edilen piliç parmak bonfilelerin soslama işlemi tamamlandıktan sonra görsel kontrolleri de yapılarak ambalajlanmaktadır. Ambalajlanan ürünler bant vasıtasıyla sevkiyat alanına gelmektedir. Üretilen tüm ürünler taşıma bantları üzerinde bulunan metal detektörlerinden geçirilerek kontrol edilmekte, metal tespit edilen ürünler ayrılmaktadır. Tüm bu işlemler sonrasında ürün satışa hazır hale getirilmektedir. Yapılan incelemeler neticesinde şikayete sebep olan bu durumun; hat tekerleklerinden bir tanesinin kırılması neticesi, içindeki bilyenin tabaklı ürün ambalajlama bölümüne bantla taşınması esnasında, tabaklı ürün içerisine düşmesi ve ürün ambalajlayan personelin fark edilememesi ile geliştiği düşünülmektedir. Söz konusu uygunsuzluk hakkında ilgili personel uyarılmış ve kontroller bu yönde sıklaştırılmıştır. Ayrıca bu ve buna benzer şikayetlerin bir daha yaşanmaması adına metal dedektörünün ayarları kontrol edilmiş ve metal tespit edildiğinde yapılması gereken işlemler ile ilgili personele hatırlatma eğitimi verilmiştir.”