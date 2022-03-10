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Marketten aldığı tavuğun içinden demir parçası çıktı
Marketten aldığı tavuğun içinden demir parçası çıktı
Migros sanal marketten alınan Beypiliç markasına ait tavuktan demir parçası çıktı. Market suçu üretici firmaya atarken, tüketici hakem heyetine gitmeye... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T14:39+0300
2022-03-10T14:40+0300
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde oturan bir kişi, Migros sanal marketten Beypiliç markasına ait tavuk satın aldı. Eve gelen tavuğu açan ve pişiren vatandaş, içinden çıkan demir parçasıyla şaşkına döndü. Hemen marketi arayan Hasan A. sebebini sordu.Market, sorumlunun Beypiliç firması olduğunu söyledi. Şikayetini sosyal medyadan paylaşan kişi, “Migros sanal marketten aldığım soslu bonfileyi pişirip yerken, etin içinden demir parçası çıktı. Migros sorumlu olarak Beypiliç firmasını gösterdi. Beypiliç satış temsilcisi, çıkan yabancı maddenin makine parçası olduğunu teyit etti. Fakat Beypiliç firması geri bildirimde bulunmadığı için tüketici hakem heyetine başvurmayı düşünüyorum” dedi.‘Personel uyarılmış ve kontroller bu yönde sıklaştırılmıştır’Vatandaşın şikayeti üzerine Beypiliç firması ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
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Marketten aldığı tavuğun içinden demir parçası çıktı

14:39 10.03.2022 (güncellendi: 14:40 10.03.2022)
© İHAiçinden demir parçası çıkan market tavuğu
içinden demir parçası çıkan market tavuğu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© İHA
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Migros sanal marketten alınan Beypiliç markasına ait tavuktan demir parçası çıktı. Market suçu üretici firmaya atarken, tüketici hakem heyetine gitmeye hazırlanıyor.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde oturan bir kişi, Migros sanal marketten Beypiliç markasına ait tavuk satın aldı. Eve gelen tavuğu açan ve pişiren vatandaş, içinden çıkan demir parçasıyla şaşkına döndü. Hemen marketi arayan Hasan A. sebebini sordu.
Market, sorumlunun Beypiliç firması olduğunu söyledi. Şikayetini sosyal medyadan paylaşan kişi, “Migros sanal marketten aldığım soslu bonfileyi pişirip yerken, etin içinden demir parçası çıktı. Migros sorumlu olarak Beypiliç firmasını gösterdi. Beypiliç satış temsilcisi, çıkan yabancı maddenin makine parçası olduğunu teyit etti. Fakat Beypiliç firması geri bildirimde bulunmadığı için tüketici hakem heyetine başvurmayı düşünüyorum” dedi.

‘Personel uyarılmış ve kontroller bu yönde sıklaştırılmıştır’

Vatandaşın şikayeti üzerine Beypiliç firması ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Piliç parmak bonfile, piliç sırtsız göğüslerin fileto işleme hatlarında işlenmesi neticesinde elde edilmektedir. Elde edilen piliç parmak bonfilelerin soslama işlemi tamamlandıktan sonra görsel kontrolleri de yapılarak ambalajlanmaktadır. Ambalajlanan ürünler bant vasıtasıyla sevkiyat alanına gelmektedir. Üretilen tüm ürünler taşıma bantları üzerinde bulunan metal detektörlerinden geçirilerek kontrol edilmekte, metal tespit edilen ürünler ayrılmaktadır. Tüm bu işlemler sonrasında ürün satışa hazır hale getirilmektedir. Yapılan incelemeler neticesinde şikayete sebep olan bu durumun; hat tekerleklerinden bir tanesinin kırılması neticesi, içindeki bilyenin tabaklı ürün ambalajlama bölümüne bantla taşınması esnasında, tabaklı ürün içerisine düşmesi ve ürün ambalajlayan personelin fark edilememesi ile geliştiği düşünülmektedir. Söz konusu uygunsuzluk hakkında ilgili personel uyarılmış ve kontroller bu yönde sıklaştırılmıştır. Ayrıca bu ve buna benzer şikayetlerin bir daha yaşanmaması adına metal dedektörünün ayarları kontrol edilmiş ve metal tespit edildiğinde yapılması gereken işlemler ile ilgili personele hatırlatma eğitimi verilmiştir.”
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