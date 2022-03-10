Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220310/merkez-bankasinin-brut-rezervleri-2-milyar-dolar-azaldi-1054604879.html
Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 2 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 2 milyar dolar azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 4 Mart'la biten haftada TCMB'nin brüt rezervleri geçen... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T15:04+0300
2022-03-10T15:04+0300
ekonomi
merkez bankası
rezerv
türk lirası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894890_0:3:952:539_1920x0_80_0_0_183e237b319b63ea303c7271d345ec16.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri geçen haftaya göre 2,02 milyar dolar düşüş gösterdi. Böylece geçtiğimiz hafta 70 milyar 200 milyon dolar olan rezervler, 4 Mart ile sona eren haftada 68 milyar 180 milyon dolara geldi.Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 41 milyon dolar düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta 18 milyar 189 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 4 Mart ile sona eren haftada 18 milyar 148 milyon dolara geldi.TCMB altın rezervleri 42 milyar 944 milyon dolardan 42 milyar 81 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece TCMB toplam rezervleri 113 milyar 144 milyon dolarken 110 milyar 261 milyon dolar oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220307/merkez-bankasi-kur-korumali-mevduat-ve-katilma-hesaplarina-yenileme-imkani-getirdi-1054483578.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894890_116:0:836:540_1920x0_80_0_0_f50014877c6aaf80402e6fdefa802d08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
merkez bankası, rezerv, türk lirası

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 2 milyar dolar azaldı

15:04 10.03.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 4 Mart'la biten haftada TCMB'nin brüt rezervleri geçen haftaya göre 2,02 milyar dolar düşüş gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri geçen haftaya göre 2,02 milyar dolar düşüş gösterdi. Böylece geçtiğimiz hafta 70 milyar 200 milyon dolar olan rezervler, 4 Mart ile sona eren haftada 68 milyar 180 milyon dolara geldi.
Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 41 milyon dolar düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta 18 milyar 189 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 4 Mart ile sona eren haftada 18 milyar 148 milyon dolara geldi.
TCMB altın rezervleri 42 milyar 944 milyon dolardan 42 milyar 81 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece TCMB toplam rezervleri 113 milyar 144 milyon dolarken 110 milyar 261 milyon dolar oldu.
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
EKONOMİ
Merkez Bankası, kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yenileme imkanı getirdi
7 Mart, 09:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала