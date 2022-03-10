https://tr.sputniknews.com/20220310/merkez-bankasinin-brut-rezervleri-2-milyar-dolar-azaldi-1054604879.html

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 2 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 2 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 4 Mart'la biten haftada TCMB'nin brüt rezervleri geçen... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T15:04+0300

2022-03-10T15:04+0300

2022-03-10T15:04+0300

ekonomi

merkez bankası

rezerv

türk lirası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri geçen haftaya göre 2,02 milyar dolar düşüş gösterdi. Böylece geçtiğimiz hafta 70 milyar 200 milyon dolar olan rezervler, 4 Mart ile sona eren haftada 68 milyar 180 milyon dolara geldi.Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 41 milyon dolar düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta 18 milyar 189 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 4 Mart ile sona eren haftada 18 milyar 148 milyon dolara geldi.TCMB altın rezervleri 42 milyar 944 milyon dolardan 42 milyar 81 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece TCMB toplam rezervleri 113 milyar 144 milyon dolarken 110 milyar 261 milyon dolar oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220307/merkez-bankasi-kur-korumali-mevduat-ve-katilma-hesaplarina-yenileme-imkani-getirdi-1054483578.html

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merkez bankası, rezerv, türk lirası