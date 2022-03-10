MHK Başkanı Gündoğdu: Bu karar temizlik değil, Türk hakemliğinin geleceği için atılan adımın ilkidir

“Süreçten bahsedelim. Bu kararın açıklanması 48 saat olmadı. Kamuoyunda bununla ilgili çok fazla söylemler oldu. Aldığımız karar operasyon veya temizlik gibi kelimelerle değerlendirilmesini kabul etmiyorum. Bunlar doğru değil. MHK olarak yaptığımız çalışmanın, bir projenin, Türk hakemliğinin geleceği için atılan adımın birinci adımıdır. Hakemlerimiz ve kurumumuz çok yıpratılıyor. Bunun bir proje ve sistem içi çalışma oludğunu bilirsek, eleştirilerimizi bu yönde yaparsak daha iyi olacak. “Süreçten bahsedelim. Bu kararın açıklanması 48 saat olmadı. Kamuoyunda bununla ilgili çok fazla söylemler oldu. Aldığımız karar operasyon veya temizlik gibi kelimelerle değerlendirilmesini kabul etmiyorum. Bunlar doğru değil. MHK olarak yaptığımız çalışmanın, bir projenin, Türk hakemliğinin geleceği için atılan adımın birinci adımıdır. Hakemlerimiz ve kurumumuz çok yıpratılıyor. Bunun bir proje ve sistem içi çalışma oludğunu bilirsek, eleştirilerimizi bu yönde yaparsak daha iyi olacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve ekibinin teveccühüyle göreve geldik. Önceki MHK başkanının tasarrufu oldu ve 11. haftada göreve geldik. Ligin selahiyeti için göreve adapte olduk. Ligin adil bir şekilde oynanması için devamını sağlayacaktık. Bir yandan da yıllardır konuşulan değişim sürecinin sinyalleri verilmişti. Bunun için de bir projeyi planlamak gerekiyordu. Bir plan ve program yaptık. 4 ay boyunca aslında herkese süre tanıdım. Buna çalışma arkadaşlarım da dahil. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve ekibinin teveccühüyle göreve geldik. Önceki MHK başkanının tasarrufu oldu ve 11. haftada göreve geldik. Ligin selahiyeti için göreve adapte olduk. Ligin adil bir şekilde oynanması için devamını sağlayacaktık. Bir yandan da yıllardır konuşulan değişim sürecinin sinyalleri verilmişti. Bunun için de bir projeyi planlamak gerekiyordu. Bir plan ve program yaptık. 4 ay boyunca aslında herkese süre tanıdım. Buna çalışma arkadaşlarım da dahil.

Türk futboluna bir hizmet sunuyorsak ve bunu yukarıya çıkarmak istiyorsak neler yapmalıyız diye kendi içimizde de birbirimize sorduk. 4 ayda hakem arkadaşlarımla çok ince bir çalışma yaptık. 8 Mart'ta harekete geçtik. Bu bir klasman belirleme. Bunun ismi bu. Klasman belirleme her yıl yapılır. Alışık olmadığımız konu klasmanlar sezon başında temmuz ve ağustos ayında bir de arada belirlenir. Benden önce Serdar Tatlı'nın döneminde klasman belirleme dört döneme çıkarıldı. Nedeni performansı düşük olan hakem ve gözlemcilerin yıl sonuna kadar devam etmemek için bu uygulamaya gidildiğini anlattılar. Son 48 saatte bu kararın ne kadar isabetli olduğunu gördüm. Türk futboluna bir hizmet sunuyorsak ve bunu yukarıya çıkarmak istiyorsak neler yapmalıyız diye kendi içimizde de birbirimize sorduk. 4 ayda hakem arkadaşlarımla çok ince bir çalışma yaptık. 8 Mart'ta harekete geçtik. Bu bir klasman belirleme. Bunun ismi bu. Klasman belirleme her yıl yapılır. Alışık olmadığımız konu klasmanlar sezon başında temmuz ve ağustos ayında bir de arada belirlenir. Benden önce Serdar Tatlı'nın döneminde klasman belirleme dört döneme çıkarıldı. Nedeni performansı düşük olan hakem ve gözlemcilerin yıl sonuna kadar devam etmemek için bu uygulamaya gidildiğini anlattılar. Son 48 saatte bu kararın ne kadar isabetli olduğunu gördüm.