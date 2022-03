MHK Başkanı Gündoğdu: Bu karar temizlik değil, Türk hakemliğinin geleceği için atılan adımın ilkidir

Türk futboluna bir hizmet sunuyorsak ve bunu yukarıya çıkarmak istiyorsak neler yapmalıyız diye kendi içimizde de birbirimize sorduk. 4 ayda hakem arkadaşlarımla çok ince bir çalışma yaptık. 8 Mart'ta harekete geçtik. Bu bir klasman belirleme. Bunun ismi bu. Klasman belirleme her yıl yapılır. Alışık olmadığımız konu klasmanlar sezon başında temmuz ve ağustos ayında bir de arada belirlenir. Benden önce Serdar Tatlı'nın döneminde klasman belirleme dört döneme çıkarıldı. Nedeni performansı düşük olan hakem ve gözlemcilerin yıl sonuna kadar devam etmemek için bu uygulamaya gidildiğini anlattılar. Son 48 saatte bu kararın ne kadar isabetli olduğunu gördüm.

Kriterler şunlar. MHK'nın klasman kriterleri vardır. Orada bir algoritma var. Gözlemci notu, hakemlerin maç sayısı, maçların ağırlık derecesi her an sizi sıralar. Bu sıralamaya göre talimata göre bir alta indirir. Listenin en altındaki yüzde yirmiye inen arkadaşlarımız klasman düşer. Bu gördüğünüz isimler arasında oraya girmeyen isimler var. Bu soru işareti. Üç kategoride arkadaşlarımız var. Birinci kategorideki arkadaşlarımız o performans listesinde olmayan ancak hakemliğin son senelerine gelmiş. İsimleri yıpranmış. Hakemliği güven kaybına uğratan isimler. Her yıl 30-40 maça çıktığınızda ister istemez yıpranıyorsunuz. Bu arkadaşlarımız zaman içerisindeBu dört aylık çalışmanın özellikle son 2 ayda, bir takım gözlemlerimiz, saha için davranışlarımız, sınavlarımız, VAR kayıtları... Son 2.5 ayda bir rapor hazırladık.