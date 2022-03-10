https://tr.sputniknews.com/20220310/moda-sahnesinden-fatura-borcu-odendi-aciklamasi-yapan-enerjisaya-yanit-1054621743.html

Moda Sahnesi'nden 'Fatura borcu ödendi' açıklaması yapan Enerjisa'ya yanıt

Moda Sahnesi'nden 'Fatura borcu ödendi' açıklaması yapan Enerjisa'ya yanıt

İstanbul Kadıköy'de bulunan tiyatro ve sinema merkezi Moda Sahnesi’nin bu sabah kesilen elektriği, yaklaşık 4 saat sonra yeniden açıldı. 'Fatura ödendi'... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T23:05+0300

2022-03-10T23:05+0300

2022-03-10T23:05+0300

türkiye

elektrik kesintisi

moda sahnesi

ayedaş

fatura

borç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1054007269_0:0:851:478_1920x0_80_0_0_be271a14796f697c0b9e69ae1021fcb5.jpg

Yılbaşından itibaren geçerli olan elektrik zammının ardından Moda Sahnesi’ne ocak ayında 20 bin 61 lira elektrik faturası geldi. Moda Sahnesi’nden yapılan yazılı açıklamada, aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının 20 bin liranın üzerine çıktığına dikkat çekilerek “Bu fahiş artış, bir tiyatronun ödeme kapasitesini sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektriği kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz” açıklaması yapılmıştı.Enerjisa'ya bağlı Ayedaş'tan yapılan açıklamada, "10.03.2022 tarihinde kesmeye konu olan fatura borcunun ödendiği bilgisinin şirketimiz sistemlerine yansıması üzerine, elektrik enerjisi tarafımızca yeniden açılmıştır." denildi.Moda Sahnesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enerjisa, Moda Sahnesi tarafından elektrik ödemesinin yapıldığına ilişkin bir açıklama yapmıştır. Yapılan bu ödemeyi biz de Enerjisa’nın açıklamasından öğrendik.Enerjisa, bu iddiasını ödemenin kim tarafından yapıldığını söyleyerek kamuoyuna açıklamak zorundadır." diyerek faturanın kimin tarafından ödendiğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elektrik kesintisi, moda sahnesi, ayedaş, fatura, borç