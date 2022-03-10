Moda Sahnesi'nden 'Fatura borcu ödendi' açıklaması yapan Enerjisa'ya yanıt
© Twitter/moda sahnesiModa Sahnesi
© Twitter/moda sahnesi
İstanbul Kadıköy'de bulunan tiyatro ve sinema merkezi Moda Sahnesi’nin bu sabah kesilen elektriği, yaklaşık 4 saat sonra yeniden açıldı. 'Fatura ödendi' açıklaması yapan Enerjisa'ya yanıt veren Moda Sahnesi, "Enerjisa, bu iddiasını ödemenin kim tarafından yapıldığını söyleyerek kamuoyuna açıklamak zorundadır"
Yılbaşından itibaren geçerli olan elektrik zammının ardından Moda Sahnesi’ne ocak ayında 20 bin 61 lira elektrik faturası geldi. Moda Sahnesi’nden yapılan yazılı açıklamada, aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının 20 bin liranın üzerine çıktığına dikkat çekilerek “Bu fahiş artış, bir tiyatronun ödeme kapasitesini sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektriği kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz” açıklaması yapılmıştı.
Enerjisa'ya bağlı Ayedaş'tan yapılan açıklamada, "10.03.2022 tarihinde kesmeye konu olan fatura borcunun ödendiği bilgisinin şirketimiz sistemlerine yansıması üzerine, elektrik enerjisi tarafımızca yeniden açılmıştır." denildi.
Enerjisa'ya bağlı Ayedaş'tan yapılan açıklamada, "10.03.2022 tarihinde kesmeye konu olan fatura borcunun ödendiği bilgisinin şirketimiz sistemlerine yansıması üzerine, elektrik enerjisi tarafımızca yeniden açılmıştır." denildi.
Moda Sahnesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enerjisa, Moda Sahnesi tarafından elektrik ödemesinin yapıldığına ilişkin bir açıklama yapmıştır. Yapılan bu ödemeyi biz de Enerjisa’nın açıklamasından öğrendik.
Enerjisa, bu iddiasını ödemenin kim tarafından yapıldığını söyleyerek kamuoyuna açıklamak zorundadır." diyerek faturanın kimin tarafından ödendiğinin açıklanması gerektiğini söyledi.
Enerjisa, bu iddiasını ödemenin kim tarafından yapıldığını söyleyerek kamuoyuna açıklamak zorundadır." diyerek faturanın kimin tarafından ödendiğinin açıklanması gerektiğini söyledi.
Enerjisa, moda sahnesi tarafından elektrik ödemesinin yapıldığına ilişkin bir açıklama yapmıştır. Yapılan bu ödemeyi biz de Enerjisa’nın açıklamasından öğrendik.— moda sahnesi (@modasahnesi) March 10, 2022
Enerjisa, bu iddiasını ödemenin kim tarafından yapıldığını söyleyerek kamuoyuna açıklamak zorundadır.#ödemiyoruz https://t.co/krLdE8CDPb