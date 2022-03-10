https://tr.sputniknews.com/20220310/moda-sahnesinin-kesilen-elektrigi-geri-acildi-1054607930.html
Moda Sahnesi'nin kesilen elektriği geri açıldı
Moda Sahnesi'nin kesilen elektriği geri açıldı
Moda Sahnesi sabah saatlerinde elektriğinin kesildiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine, elektrik şirketi görevlileri kesilen elektriği... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T16:12+0300
2022-03-10T16:12+0300
2022-03-10T16:12+0300
ekonomi
istanbul
fatura
elektrik faturası
ekonomi
moda sahnesi
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Elektrik zamlarının ardından faturalarını ödemeyeceğini açıklayan Moda Sahnesi’nin bu sabah elektriği kesildi. Sosyal medya üzerinden kesintiye dair açıklama yapan Moda Sahnesi, bir paylaşım daha yaptı ve elektriğin geri açıldığını duyurdu.Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
https://tr.sputniknews.com/20220310/moda-sahnesinin-elektrigi-kesildi-1054596518.html
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istanbul, fatura, elektrik faturası, ekonomi, moda sahnesi
Moda Sahnesi'nin kesilen elektriği geri açıldı
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Moda Sahnesi sabah saatlerinde elektriğinin kesildiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine, elektrik şirketi görevlileri kesilen elektriği geri açtı.
Elektrik zamlarının ardından faturalarını ödemeyeceğini açıklayan Moda Sahnesi’nin bu sabah elektriği kesildi. Sosyal medya üzerinden kesintiye dair açıklama yapan Moda Sahnesi, bir paylaşım daha yaptı ve elektriğin geri açıldığını duyurdu.
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Gelen tepkiler üzerine elektriğimizi az önce gelip tekrar açtılar. Sesimize ses olan medya kuruluşlarına, muhabir arkadaşlarımıza, seyircilerimize, dostlarımıza teşekkür ederiz. 19:30’da fuayedeki basın açıklamasından sonra 20:30’da oyunumuzu oynuyoruz."