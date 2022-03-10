https://tr.sputniknews.com/20220310/moda-sahnesinin-kesilen-elektrigi-geri-acildi-1054607930.html

Moda Sahnesi'nin kesilen elektriği geri açıldı

Moda Sahnesi'nin kesilen elektriği geri açıldı

Moda Sahnesi sabah saatlerinde elektriğinin kesildiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine, elektrik şirketi görevlileri kesilen elektriği... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T16:12+0300

2022-03-10T16:12+0300

2022-03-10T16:12+0300

ekonomi

istanbul

fatura

elektrik faturası

ekonomi

moda sahnesi

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Elektrik zamlarının ardından faturalarını ödemeyeceğini açıklayan Moda Sahnesi’nin bu sabah elektriği kesildi. Sosyal medya üzerinden kesintiye dair açıklama yapan Moda Sahnesi, bir paylaşım daha yaptı ve elektriğin geri açıldığını duyurdu.Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

https://tr.sputniknews.com/20220310/moda-sahnesinin-elektrigi-kesildi-1054596518.html

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istanbul, fatura, elektrik faturası, ekonomi, moda sahnesi