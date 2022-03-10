https://tr.sputniknews.com/20220310/ocak-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi--1054590008.html

İşsizlik Ocak'ta yüzde 11.4 oldu

İşsizlik Ocak'ta yüzde 11.4 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı işsizlik rakamını açıkladı. İşsizlik ocak ayında yüzde 11,4 olarak gerçekleşti. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

işsizlik

tüik

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında geniş tanımlı işsizlik göstergesi olan ve zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 22,9 oldu.Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19 olarak tahmin edildi.Gençlerde işsizlik yüzde 21.615-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 21,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,4, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi.Dar tanımlı işsizlik erkeklerde yüzde 10,3 iken kadınlarda yüzde 13,6 olarak açıklandı. Bir önceki ay işsizlik oranı yüzde 11.2 olarak açıklanmıştı.

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işsizlik, tüik