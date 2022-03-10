https://tr.sputniknews.com/20220310/pakistan-ordu-sozcusu-hindistana-ait-supersonik-bir-nesne-pencap-eyaletine-dustu-1054620707.html
Pakistan Ordu Sözcüsü: Hindistan'a ait süpersonik bir nesne Pencap eyaletine düştü
Pakistan Ordu Sözcüsü: Hindistan'a ait süpersonik bir nesne Pencap eyaletine düştü
Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, Hindistan'a ait bir nesnenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü iddia ederek... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T22:34+0300
2022-03-10T22:34+0300
2022-03-10T22:34+0300
dünya
pakistan
hindistan
stratejik süpersonik nükleer bombardıman uçağı
füze
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Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral İftikhar, Ravalpindi'de yaptığı basın açıklamasında, Hindistan'a ait uçan bir nesnenin Pakistan hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletindeki Mian Channu şehrine düştüğünü belirterek, "Süpersonik uçan bir nesneydi, büyük ihtimalle füzeydi fakat kesinlikle silahsızdı." açıklamasını yaptı.İftikhar, söz konusu nesnenin düştüğü bölgede sivil mülklere zarar verdiğini belirterek, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.Cismin izlediği yolun ticari hava yolları tarafından da kullanıldığına işaret eden İftikhar, çok sayıda uluslararası ve iç hat uçuşunun yanı sıra insan hayatının da tehlikeye atıldığını vurguladı.İftikhar, bu durumun neden yaşandığına dair Hindistan tarafından açıklama beklediklerine işaret ederek, "Pakistan, bu alçakça ihlali güçlü şekilde protesto ediyor ve gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasına karşı uyarıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.Dün, yerel basında çıkan haberlerde Mian Channu'da düşen cismin Pakistan ordusuna ait eğitim uçağı olduğu iddia edilmişti.
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pakistan, hindistan, stratejik süpersonik nükleer bombardıman uçağı, füze
Pakistan Ordu Sözcüsü: Hindistan'a ait süpersonik bir nesne Pencap eyaletine düştü
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Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, Hindistan'a ait bir nesnenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü iddia ederek, "Süpersonik uçan bir nesneydi, büyük ihtimalle füzeydi fakat kesinlikle silahsızdı." ifadelerini kullandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral İftikhar, Ravalpindi'de yaptığı basın açıklamasında, Hindistan'a ait uçan bir nesnenin Pakistan hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletindeki Mian Channu şehrine düştüğünü belirterek, "Süpersonik uçan bir nesneydi, büyük ihtimalle füzeydi fakat kesinlikle silahsızdı." açıklamasını yaptı.
İftikhar, söz konusu nesnenin düştüğü bölgede sivil mülklere zarar verdiğini belirterek, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.
Cismin izlediği yolun ticari hava yolları tarafından da kullanıldığına işaret eden İftikhar, çok sayıda uluslararası ve iç hat uçuşunun yanı sıra insan hayatının da tehlikeye atıldığını vurguladı.
İftikhar, bu durumun neden yaşandığına dair Hindistan tarafından açıklama beklediklerine işaret ederek, "Pakistan, bu alçakça ihlali güçlü şekilde protesto ediyor ve gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasına karşı uyarıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Dün, yerel basında çıkan haberlerde Mian Channu'da düşen cismin Pakistan ordusuna ait eğitim uçağı olduğu iddia edilmişti.