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Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı’nın iddianamesi iade edildi
Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı’nın iddianamesi iade edildi
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Pınar Gültekin cinayetinin tutuklu sanığı Mertcan Avcı hakkında 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T22:04+0300
2022-03-10T22:04+0300
türkiye
pınar gültekin
mertcan avcı
kadın cinayetleri
muğla
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iade edilen iddianame ile ilgili itirazını yaparken, ölüm zamanı ile ilgili Adli Tıp raporunun zaten mevcut olduğunu, dokuların yandığı için ve maktulün diri diri yakıldığını, yeni delillerin de kovuşturma aşamasında çıkan adli tıp raporlarında maktul Pınar Gültekin’in diri diri yakıldığının anlatıldığı, sanık Mertcan Avcı’nın da olay yerinde olduğu için ölüm üzerinde ortak hakimiyet kurduğu cinayete iştirakten cezalandırılmasını gerekçe gösterdi.Muğla Cumhuriyet Başsavcılı'ğının iddianamenin geri gönderilmesine itirazı üzerine konu Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde çözülecek. Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, “Bu durumu Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek. Yerleşik yargı uygulamalarında çok olağan bir durum değil. Artık nihai olarak Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ve reddedecek. Eğer kabul ederse iddianame kabul edilmiş olacak ve yargılama 3’üncü Ağır Ceza’da reddederse ve varsa iddianamede eksiklikler tamamlanıp tekrar gönderilecek” dedi.14 Şubat’ta görülen celsede karar açıklanması beklenirken, Pınar Gültekin'in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir tarafından katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın da cinayete iştirak ettiği gerekçesi ile Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine karar 11 Nisan’da yapılacak duruşmaya ertelenmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu sonrası Mertcan Avcı’nın Pınar Gültekin’in öldürüldüğü saatte olay yerinde bulunduğunun Adli Tıp raporları ile sabit olduğunu belirterek Mertcan Avcı hakkında ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten’ ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı ve iddianameyi Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İddianameyi inceleyen Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Mertcan Avcı hakkında hazırlanan iddianameyi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. İade gerekçesi olarak ‘Ölüm zamanının tespitine yönelik adli tıptan rapor alınması, ortaya çıkan yeni delilleri mevcut iddianame ile ilişkilendirilmesi’ istendi.
https://tr.sputniknews.com/20220221/pinar-gultekin-davasi-saniklarindan-mertcan-avci-tutuklandi-1054096225.html
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pınar gültekin, mertcan avcı, kadın cinayetleri, muğla

Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı’nın iddianamesi iade edildi

22:04 10.03.2022
© DHAMetin Cemal Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı
Metin Cemal Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© DHA
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Pınar Gültekin cinayetinin tutuklu sanığı Mertcan Avcı hakkında 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeni delillerin yer almadığı gerekçesiyle iade edildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iade edilen iddianame ile ilgili itirazını yaparken, ölüm zamanı ile ilgili Adli Tıp raporunun zaten mevcut olduğunu, dokuların yandığı için ve maktulün diri diri yakıldığını, yeni delillerin de kovuşturma aşamasında çıkan adli tıp raporlarında maktul Pınar Gültekin’in diri diri yakıldığının anlatıldığı, sanık Mertcan Avcı’nın da olay yerinde olduğu için ölüm üzerinde ortak hakimiyet kurduğu cinayete iştirakten cezalandırılmasını gerekçe gösterdi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılı'ğının iddianamenin geri gönderilmesine itirazı üzerine konu Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde çözülecek. Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, “Bu durumu Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek. Yerleşik yargı uygulamalarında çok olağan bir durum değil. Artık nihai olarak Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ve reddedecek. Eğer kabul ederse iddianame kabul edilmiş olacak ve yargılama 3’üncü Ağır Ceza’da reddederse ve varsa iddianamede eksiklikler tamamlanıp tekrar gönderilecek” dedi.

14 Şubat’ta görülen celsede karar açıklanması beklenirken, Pınar Gültekin'in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir tarafından katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın da cinayete iştirak ettiği gerekçesi ile Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine karar 11 Nisan’da yapılacak duruşmaya ertelenmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu sonrası Mertcan Avcı’nın Pınar Gültekin’in öldürüldüğü saatte olay yerinde bulunduğunun Adli Tıp raporları ile sabit olduğunu belirterek Mertcan Avcı hakkında ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten’ ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı ve iddianameyi Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İddianameyi inceleyen Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Mertcan Avcı hakkında hazırlanan iddianameyi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. İade gerekçesi olarak ‘Ölüm zamanının tespitine yönelik adli tıptan rapor alınması, ortaya çıkan yeni delilleri mevcut iddianame ile ilişkilendirilmesi’ istendi.

Pınar Gültekin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
TÜRKİYE
Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı tutuklandı
21 Şubat, 23:43
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