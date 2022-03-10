https://tr.sputniknews.com/20220310/real-madrid-ve-manchester-city-sampiyonlar-liginde-ceyrek-finale-yukseldi-1054589005.html

Real Madrid ve Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Real Madrid ve Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Manchester City, çeyrek finale yükseldi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T09:40+0300

2022-03-10T09:40+0300

2022-03-10T09:40+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

çeyrek final

manchester city

real madrid

maç

futbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054588963_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8993291afcc70e3b91f6d56ec8cb1e3e.jpg

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş maçı oynandı.İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Fransız ekibi PSG'yi Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladı.Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin golüyle geriye düşen Real Madrid, Karim Benzema'nın golleriyle rakibini 3-1 yenerek tur biletini aldı.PSG formasıyla 157 gole ulaşan Mbappe, İsveçli Zlatan Ibrahimovic'i geçerek kulüp tarihinin en golcü ikinci ismi oldu. İlk sırada 200 golle Edinson Cavani bulunuyor.34 yaşındaki Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 'hat-trick' yapan en yaşlı futbolcu oldu.Manchester City'ye ilk maçtaki farklı skor yettiGeçen yılın finalisti Manchester City, deplasmanda 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk etti.Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede iki takım da golsüz eşitliği bozamadı ve Pep Guardiola'nın öğrencileri çeyrek finale çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20220309/liverpool-ve-bayern-munih-sampiyonlar-liginde-ceyrek-finalde-1054552650.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uefa şampiyonlar ligi, çeyrek final, manchester city, real madrid, maç, futbol