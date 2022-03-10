https://tr.sputniknews.com/20220310/real-madrid-ve-manchester-city-sampiyonlar-liginde-ceyrek-finale-yukseldi-1054589005.html
Real Madrid ve Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Real Madrid ve Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Manchester City, çeyrek finale yükseldi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T09:40+0300
2022-03-10T09:40+0300
2022-03-10T09:40+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
çeyrek final
manchester city
real madrid
maç
futbol
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş maçı oynandı.İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Fransız ekibi PSG'yi Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladı.Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin golüyle geriye düşen Real Madrid, Karim Benzema'nın golleriyle rakibini 3-1 yenerek tur biletini aldı.PSG formasıyla 157 gole ulaşan Mbappe, İsveçli Zlatan Ibrahimovic'i geçerek kulüp tarihinin en golcü ikinci ismi oldu. İlk sırada 200 golle Edinson Cavani bulunuyor.34 yaşındaki Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 'hat-trick' yapan en yaşlı futbolcu oldu.Manchester City'ye ilk maçtaki farklı skor yettiGeçen yılın finalisti Manchester City, deplasmanda 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk etti.Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede iki takım da golsüz eşitliği bozamadı ve Pep Guardiola'nın öğrencileri çeyrek finale çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220309/liverpool-ve-bayern-munih-sampiyonlar-liginde-ceyrek-finalde-1054552650.html
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uefa şampiyonlar ligi, çeyrek final, manchester city, real madrid, maç, futbol
Real Madrid ve Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Manchester City, çeyrek finale yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş maçı oynandı.
İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Fransız ekibi PSG'yi Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladı.
Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin golüyle geriye düşen Real Madrid, Karim Benzema'nın golleriyle rakibini 3-1 yenerek tur biletini aldı.
PSG formasıyla 157 gole ulaşan Mbappe, İsveçli Zlatan Ibrahimovic'i geçerek kulüp tarihinin en golcü ikinci ismi oldu. İlk sırada 200 golle Edinson Cavani bulunuyor.
34 yaşındaki Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 'hat-trick' yapan en yaşlı futbolcu oldu.
Manchester City'ye ilk maçtaki farklı skor yetti
Geçen yılın finalisti Manchester City, deplasmanda 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk etti.
Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede iki takım da golsüz eşitliği bozamadı ve Pep Guardiola'nın öğrencileri çeyrek finale çıktı.