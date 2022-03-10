https://tr.sputniknews.com/20220310/resmi-gazetede-yayimlandi-tpao-adanada-petrol-arayacak-1054590592.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO, Adana'da petrol arayacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO, Adana'da petrol arayacak
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adana'da bulunan 46 bin 148 hektarlık saha için petrol... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T10:26+0300
2022-03-10T10:26+0300
2022-03-10T10:27+0300
türkiye
resmi gazete
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
adana
petrol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054149729_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_375b903405009d767a30ae84b9705fdf.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, TPAO'ya, 46 bin 148 hektar yüz ölçümüne sahip saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054149729_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3607a16813168e76cdf955c0506a08e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), adana, petrol
Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO, Adana'da petrol arayacak
10:26 10.03.2022 (güncellendi: 10:27 10.03.2022) Abone ol
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adana'da bulunan 46 bin 148 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya, 46 bin 148 hektar yüz ölçümüne sahip saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.