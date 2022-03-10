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Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO, Adana'da petrol arayacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO, Adana'da petrol arayacak
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adana'da bulunan 46 bin 148 hektarlık saha için petrol... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
resmi gazete
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
adana
petrol
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, TPAO'ya, 46 bin 148 hektar yüz ölçümüne sahip saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
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resmi gazete, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), adana, petrol

Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO, Adana'da petrol arayacak

10:26 10.03.2022 (güncellendi: 10:27 10.03.2022)
© AAPetrol - Petrol Rafinerisi
Petrol - Petrol Rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adana'da bulunan 46 bin 148 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya, 46 bin 148 hektar yüz ölçümüne sahip saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
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