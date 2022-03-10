https://tr.sputniknews.com/20220310/resmi-gazetede-yayimlandi-tpao-adanada-petrol-arayacak-1054590592.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO, Adana'da petrol arayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO, Adana'da petrol arayacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adana'da bulunan 46 bin 148 hektarlık saha için petrol... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T10:26+0300

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türkiye

resmi gazete

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

adana

petrol

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, TPAO'ya, 46 bin 148 hektar yüz ölçümüne sahip saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

türkiye

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resmi gazete, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), adana, petrol